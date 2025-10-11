黃秋生曾神預言吳慷仁封帝！　再問「想合作」淡回5字：別害人了吧

記者蕭采薇／台北報導

高雄電影節本屆「焦點影人」黃秋生，11日與新作《不赦之罪》導演譚善揚、林善受訪，他曾精準預測吳慷仁以《富都青年》拿下金馬影帝，也說過欣賞對方、想合作，言談間是滿滿稱讚。但再被問到吳慷仁，是否仍期待合作？黃秋生如今也說不出好話，僅淡淡表示：「（我）別害人了吧！」

▲黃秋生是本屆高雄電影節「焦點影人」。（圖／高雄電影節提供）

黃秋生以一貫幽默風格開場，被問到前一日與觀眾見面心情，他說：「很正常啊，那麼多年了，都退休了，當然很謝謝他們看電影。」另分享有觀眾提到喜歡他演的《葉問》，「那部我自己也很喜歡，很少有人提這部，我自己是很用心去演的，通常我用心演的電影都沒人看。」被問那《不赦之罪》有用心嗎？他開玩笑說「這部很隨意」，引起哄堂大笑。

雄影開幕典禮上，高雄市長陳其邁特別點名黃秋生，感謝他來到高雄，被問和市長聊什麼？黃秋生透露：「聊天氣啊，說香港的天氣沒有高雄好，雖然熱但高雄比較涼快。他說那就來拍片啊。」黃秋生直誇：「高雄真的很漂亮，感覺比台北好，有文化味道。」他也透露自己曾參加過「大港開唱」，更透露明年可能再來。

▲《不赦之罪》導演譚善揚、黃秋生、導演林善。（圖／高雄電影節提供）

導演譚善揚則分享與黃秋生合作的經驗：「跟他合作學到很多，很好玩。我是編劇也是導演，我們很常改劇本，一到現場就改。改的過程會不知道發生什麼，但很好玩。」他也笑說：「秋生哥看著我，我還好不緊張，他其實很友善，不可怕。我從小看他電影長大，他其實很可愛。」更稱黃秋生是「黃三歲」。

導演林善則補充：「我拍的時候其實是很害怕，第一次跟大前輩合作，要求自己不要太慢。拍的時候不敢太放鬆，但其他時候像觀影時，我們比較多機會聊天說笑，那時候才覺得他可愛好玩。」林善表示，黃秋生對劇本有很多想法，一開始會很畏懼，但後來發現他很願意溝通，而且讓戲更有力量，他也透露，《不赦之罪》僅拍了14天，「每天都在改劇本，但過程很順利。」

▲《不赦之罪》導演林善。（圖／高雄電影節提供）

談到合作契機，黃秋生笑說：「是古天樂找我吃飯，結果現場有他們兩個王八蛋（導演林善、譚善揚）。我說那給我劇本吧。」黃秋生開玩笑說片裡的設定很像「邪教」，他也開玩笑說，想投資台灣邪教賺錢，「聽說台灣宗教不用繳稅，我都調查好了。」

沒想到一年後，譚善揚修改劇本後再度找他看，對此譚善揚說：「我的想像是秋生哥對劇本有興趣，才叫我修改，我想說那我努力的改，再給他看看。」結果黃秋生當場反虧：「你太天真了。」讓現場笑聲不斷。

▲《不赦之罪》導演譚善揚。（圖／高雄電影節提供）

譚善揚坦言，從劇本開始撰寫就是以黃秋生為原型去發想，「我沒想像過找別人演，我很執著秋生哥去演，我寫的時候就想著他來寫」。被問那古天樂呢？譚善揚馬上回：「也可以！也是厲害演員，但我本來就想像是黃秋生，結果真的來演，美夢成真。」

談到近年常與年輕導演合作，黃秋生坦言自己近年接片不多，「真的沒有很多人找我，我當然有興趣才接，但其他別人也有興趣嘛」。他提到自己對當導演有興趣，有跟台灣朋友在研究，看有無可能來台灣申請創投，馬上被媒體建議「找高雄市長」，黃秋生直呼：「哎～昨天第一天認識人家，不要這樣！」

▲《不赦之罪》黃秋生。（圖／高雄電影節提供）



至於片中有一場「壓入水中」的激烈戲碼，他強調事前都有溝通安全細節，「我問對手演員能憋多久、能按多大力，不能亂試。拍那場要控制力道，不然NG重來妝要重化半小時。」最後他不忘稱讚劇組：「年輕人都非常好、非常用心。」

今年黃秋生以《今天應該很高興》再度入圍金馬獎最佳男配角，他坦言非常想去參與典禮，但因近期工作安排比較緊湊，不確定能不能如願出席，直呼「這個入圍真的沒想到」。而他先前曾精準預測得獎者，笑說自己連電影都不用看就能精準預測，這次則看好另一位入圍最佳男配角的金士傑，「因為其他人的作品我沒看過，我看了一些金士傑的作品，幾個鏡頭，看了之後覺得，應該是他了」，並開玩笑說「我從小看他表演，我是黃三歲嘛！」