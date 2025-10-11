郭婷筠、彭正結婚6年…驚爆「對他能躲就躲」　鬆口：已經拉扯一年

記者蔡琛儀／台北報導

台語唱將郭婷筠出道15年，今（11日）在後台咖啡舉辦「聽筠在唱歌」演唱會，雖只有200人，但還是讓她緊張不已，好在開賣當天4小時就售完，給了她相當大的信心。郭婷筠和老公彭正結婚6年，育有一對寶貝兒子，大兒子留在高雄家裡和阿嬤作伴，小兒子今天則跟彭正一起來台北。

▲郭婷筠今天開唱。（圖／記者林敬旻攝）

她坦言，其實先前才和彭正討論到第三胎的事，因彭正一直想要一個女兒，但卡在老大即將上小學，老二也準備要上小班，夫妻倆工作時間不固定，想到屆時照護、教育小孩的問題，且擔心產後身材問題及發片計畫，經過一年的掙扎後，兩人決定先暫緩第三胎計畫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到是否會擔心不小心中標，刻意「躲」老公？郭婷筠笑說：「有時能躲我會躲一下，但如果如果老天爺真的要給我禮物，不管男生女生都接受，不然能閃就閃。」透露當初剛生第一胎確實因為太累，常常躲老公，「有一次半夜2點他約我，我說很累，你可不可以早一點，結果隔天一早七點又叫我，我很生氣欸，他說你不是說要早一點。」現在彭正學乖，會在正確時間「約」老婆。

▲郭婷筠、彭正結婚6年，感情仍然超甜蜜。（圖／時代創藝提供）

前陣子中秋連假，郭婷筠接連遇到兒子們輪流在烤肉時被燙傷，「小的跌倒燙到手，差點就燙到臉，在幫小的處理時，又換大的燙到腳，整個皮掀起來看到肉，我就趕快冰敷包紮，讓他傷口不要感染。」再加上原本她就被孩子傳染感冒，讓郭婷筠壓力到大忍不住躲車上大哭，「就覺得對不起他們，沒有做好super媽媽的事，很漏氣。」

忙完孩子的事，接著郭婷筠又要處理工作，前幾天錄完影，因為沒吃東西導致低血糖，這次來台北工作又去打了針，雖然有記得吃東西，但是又差點暈倒，直呼可能藥效太強。

▲郭婷筠今晚找23歲師妹吳美琳當嘉賓。（圖／記者林敬旻攝）