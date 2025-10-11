拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

記者吳睿慈／綜合報導

韓流女神宋慧喬擁有氣質外貌、精緻五官，當年透過《藍色生死戀》一炮而紅，但其實在她還沒走紅前，曾參與鄉土劇《順風婦產科》拍攝，甚至與當時的對手戲男星李昌勳傳出緋聞，但戀愛傳聞沒被證實過。謠言傳了25年，李昌勳近日出演綜藝節目，首度提及往年的緋聞，他笑喊「不是真的」，但緋聞傳到連妻子都誤以為真，還曾問過他本人。

▲李昌勳、宋慧喬因合作《順風婦產科》傳緋聞，至今還是有人誤會兩人曾是情侶關係。（圖／翻攝自tvN）



李昌勳當年在《順風婦產科》與宋慧喬飾演一對情人，女方當年只有高三，他則是已經30歲，兩人相差16歲，劇裡熱戀戲份演得逼真，甚至傳出兩人戲外也是一對，當年緋聞傳得沸沸揚揚，李昌勳為此還跟記者吵架：「那時候覺得很討厭，但現在惠喬已經成了巨星，如果有人問我『你們真的交往過嗎？』我就會回說『隨便你怎麼想吧』。」

▲▼李昌勳當年氣到跟記者吵架。（圖／翻攝自tvN）



李昌勳、宋慧喬的緋聞在當年是熱議話題，甚至連李昌勳的妻子都誤以為是真的，「我剛結婚沒多久，妻子招待了朋友來家裡，她們還打賭『我是不是真的有和慧喬交往』，我還發誓。」他笑著回憶過去的點滴：「我跟妻子說『是因為那時候《順風婦產科》太紅了，所以（緋聞）才包裝成這樣，不是真的』。」

▲宋慧喬當年被誤會包養，甚至躲在車裡哭。（圖／翻攝自宋慧喬IG）

兩人當時合作的拍攝期約1年3個月，李昌勳更透露唯一就只有拍過一張合照，他與宋慧喬傳出緋聞，兩人還被網友傳出包養，宋慧喬當年年紀輕、遭到誤會忍不住哭出來，「我安慰正在哭著宋慧喬，結果在別人眼裡看起來像是我弄哭她，宋慧喬在車裡哭，大家以為是我甩了她。」