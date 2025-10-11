于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕　網急報警求救

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧墜樓事件即使家屬已經聲明表示飲酒意外，外界仍質疑不斷，如今連曾演出《太子妃升職記》的男星郭俊辰都被點名，憂心會成為第二個于朦朧，加上他在生日直播時出現5顆紅色壽桃蛋糕，及出現6的手勢動作，被部分網友解讀是「求救信號」。

郭俊辰曾和于朦朧合作《太子妃升職記》，被發現兩人的名字同樣被用來註冊軍火類公司，意外巧合引發議論，1日他開生日直播，公司替他準備5顆紅色壽桃蛋糕，認為造型詭異，猜測是在暗指「無路可逃（五桃諧音）」，恐被資本控制。

▲男星郭俊辰直播「比6手勢」吃紅蛋糕。（圖／翻攝自微博）



此外，郭俊辰還做出了6的手勢，而6的手勢在大陸電影《孤注一擲》中被視作是求救手勢，更有網友指出：「6的二進制是110。」憂心他也被盯上，有熱心民眾向警察報案，聲稱發生綁架案，人身自由受限，希望警方能介入調查。

▲6的手勢在大陸電影《孤注一擲》中被視作是求救手勢。（圖／翻攝自微博）



不過郭俊辰工作室10日發聲明，明確表示郭俊辰從未遭受任何人身安全威脅、控制或攻擊，目前所有工作都在正常進行中，郭俊辰及其工作室已於10月9日配合警方進行核查，並對報案人正式提出「誹謗及濫用警力」的報警，警方在通話錄音中也明確回應：「已見面確認安全，勿以關心之名行傷害之舉。」

▲男星郭俊辰直播「比6手勢」吃紅蛋糕。（圖／翻攝自微博）



在這場風波發生期間，郭俊辰的工作行程並未受到影響，主演的電視劇《天地劍心》（原《狐妖小紅娘王權篇》）已於10月9日順利過審，預計將於10月底播出，還擔任綜藝節目《燦爛的市集》的常駐嘉賓，並有多部待播作品如《引燈訣》、《喀什古城》、《縱然》等正在後期製作階段。