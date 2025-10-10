日本製片訪高雄卡電梯15分鐘！　吉岡里帆融入台灣「爽穿夾腳拖上街」

記者蕭采薇／高雄報導

日本電影《九龍大眾浪漫》作為2025高雄電影節雙開幕片之一，製片有澤亮哉、主要演員水上恒司、吉岡里帆及曾少宗齊聚高雄，沒想到訪問前出現小插曲，有澤亮哉意外被困在電梯15分鐘，他幽默表示：「我很高興剛剛從電梯脫困，很高興在這裡見到大家。」

▲《九龍大眾浪漫》（左起）曾少宗、吉岡里帆、水上恒司、製片有澤亮哉。（圖／高雄電影節提供）

四人一進到媒體室便受到熱烈歡迎，對於受困電梯的意外，水上恒司也笑說：「受困的事情也可能發生在我們身上，現在能順利見到大家真的很開心。」吉岡里帆則說：「我昨天從東京飛來，第一次來高雄，非常幸福。生活中發生一點小意外，都是好事發生的徵兆！」現場更大秀中文：「高雄電影節，水啦！」獲得滿堂彩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吉岡里帆透露「水啦」是剛剛專訪時記者教的，而她與水上恒司也當場向大家請教還有什麼話是講了大家會開心的？準備稍晚開幕典禮與台灣粉絲互動，兩人立刻學了台語「我愛你」。水上回憶，為詮釋角色工藤，他特別練習中文，「『聖筊』我印象最深，因為這是角色一個重要台詞。」

▲《九龍大眾浪漫》吉岡里帆、水上恒司。（圖／高雄電影節提供）

此外水上恒司也透露很想念「麻將」，笑說剛剛在專訪是在麻將桌上進行，害他一直分心，直呼一邊摸麻將牌一邊找他在片中的名字「發」， 很令他懷念。片中有一幕為他對攤商說台語「哇災」，水上透露這是翻譯婉君姐教他的，「拍攝當下問她在市場跟歐巴桑可以怎麼對話？她就教我講『哇災』。」果然相當接地氣。

吉岡里帆則說她的角色基本上都是在台詞範圍，沒有太多即興地方，不過她也特別來台居住，融入當地生活，「我在台灣真的像在生活，不像觀光客。我會自己去洗衣店洗衣服、到超市買東西，早餐幾乎都外食，發現台灣人好像都這樣。」那麼常外食有沒有被認出來？吉岡里帆笑說她平常都穿T恤、短褲、夾腳拖，不像今天一樣有打扮，所以沒什麼人認出，但還是有被日本觀光客認出來，她都會澄清「我平常真的不是這樣！」

▲《九龍大眾浪漫》水上恒司。（圖／高雄電影節提供）

身為高雄人的曾少宗表示，非常榮幸能與日本團隊一同回到家鄉，「請台灣觀眾一定要進戲院支持！」他更私下推薦劇組造訪旗津燈塔，讚那裡的景色真的很漂亮。兩位日本演員則都是首次體驗台灣廟宇文化。水上說：「第一次擲筊，覺得這種半月形的筊杯很可愛，用它來問命運的事特別有趣。」

片中他的角色「工藤發」有手上握著筊杯的情境，他透露電影中可看到筊杯都變得破破爛爛的，其實正是角色太思念女主角的象徵，水上說當時下戲時他也都會一直拿著筊杯來融入角色。吉岡則表示，當時也會主動去廟裡走走，「這讓我覺得自己真的成為台灣生活的一部分。」

▲《九龍大眾浪漫》日本女神吉岡里帆。（圖／高雄電影節提供）

被問到最愛的台灣美食，吉岡笑說：「這題最難，因為每樣都太好吃了！」她最終選出「火鍋串串」為印象最深的料理，水上則沿用角色口吻回應：「水餃不會吃膩的，亮晶晶的水餃就是一種正義！」

▲《九龍大眾浪漫》（左起）曾少宗、吉岡里帆、水上恒司、製片有澤亮哉，齊喊「高雄讚啦！」。（圖／高雄電影節提供）