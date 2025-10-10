「報名義廚團」2度奔花蓮！出爐6500個便當：雙手起水泡 女歌手暖舉超低調

記者潘慧中／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日發生溢流，重創光復鄉。儘管已事隔兩個多禮拜，仍有不少藝人低調前往救災，其中還包含了已故藝人安迪的歌手女兒林吟蔚。

▲▼林吟蔚低調報名義廚團。（圖／翻攝自Instagram／yinwei217）



林吟蔚9日在社群網站透露，她其實已經去了兩趟花蓮，第二趟甚至是主動在網路上報名加入義廚團，「參與了三天的五個餐期，居然也跟著大夥出了將近6500顆便當。」

▲林吟蔚也有幫忙清洗食材。（圖／翻攝自Instagram／yinwei217）



談到整個過程，林吟蔚坦言：「第一天學綁便當因為不熟悉，雙手都起了水泡，但只要想到自己能為別人盡一份心力，還是隨便擦了護手霜、隔天繼續戴更防護的手套繼續包！」透過這樣的經驗，她更加深刻體會到行動的重要，「我們都不是完人，也是透過一次次的體驗，去升級對自己的信心。」

▲林吟蔚希望民眾能持續幫忙重建光復鄉。（圖／翻攝自Instagram／yinwei217）



林吟蔚也鼓勵大家多傾聽內心的聲音，別害怕行動，「在意那麼多而不行動，反而可能留下遺憾。」最後，她感性表示：「謝謝花蓮的一切，也謝謝一路上所有溫暖的照顧，光復鄉重建之路，還需要你我的關注！」

林吟蔚IG全文：

去了兩趟花蓮，第二趟是自己在網路上找義廚團報名

參與了三天的五個餐期，居然也跟著大夥出了將近6500顆便當。

我是一個喜歡冒險、也不怕跳脫舒適圈的人

只要能力許可，時間安排好，直接出發。

第一天學綁便當因為不熟悉，雙手都起了水泡

但只要想到自己能為別人盡一份心力

還是隨便擦了護手霜、隔天繼續戴更防護的手套繼續包！

我們都不是完人

也是透過一次次的體驗，去升級對自己的信心

不管怎麼做，都有正反兩面的聲音

那倒不如聽聽內心的想法

在意那麼多而不行動，反而可能留下遺憾。

謝謝花蓮的一切，也謝謝一路上所有溫暖的照顧

光復鄉重建之路，還需要你我的關注！

我先回來努力做音樂、籌備11/23的高雄演唱會

廠商每天更新給我的售票情況，讓我壓力非凡⋯⋯頭抱著燒

但也要學會調適和面對，不管怎樣拼就對了。

#花蓮加油 #林吟蔚加油 #大家都加油