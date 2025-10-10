白嘉莉開展粉絲210萬搶標畫作　雙十節與粉絲歡聚

記者葉文正／台北報導

曾是雙十國慶國歌領唱嘉賓白嘉莉，今年國慶選在南台灣與粉絲互動，「白嘉莉美麗傳奇」畫展在高雄左營新光三越舉行中，繽紛溫柔的色彩充滿現場，加上每個時期的白嘉莉介紹，彷如一場美麗影史回顧，美不勝收。

▲白嘉莉持續在高雄開展。（圖／白嘉莉提供）

白嘉莉說：「有好多年的國慶我都受邀回台擔任嘉賓、領唱國歌，今年很特別我用畫展的方式和所有粉絲一起歡慶國恩家慶，有很多的驚喜，開展第一天就有超級粉絲用210萬搶標了一幅畫作，還有陶瓷作品也是非常搶手，其實我的畫風一直在改變，也是受到粉絲給我的力量，生活每天都有不一樣的感動。未來應該不會再開畫展，但是粉絲如果喜歡我的畫，可以預訂，我會全力以赴，用愛完成」。

▲白嘉莉粉絲搶畫中。（圖／白嘉莉提供）

白嘉莉2020年返台定居已經5年，有將近三年的時間碰到疫情，她於是宅在飯店裡每天畫畫、看書、聽音樂，「以前在印尼家裡有很多的蘭花，所以幾乎都是畫花鳥，回來台灣這幾年認識很多新朋友，人生有很多新的體悟，所以發展出全新的風格，有魚有馬有貓有狗，好運、溫馨、關懷、富足，是一種溫柔、歡喜的力量，每次完成一件作品就像談了一次戀愛，相信細看作品的朋友都能感受到」。

從左營高鐵站一出來，迎面而來都是白嘉莉美麗傳奇的畫展旗幟，一路進到新光三越的10樓，白嘉莉的大幅照片還有她每個時期的人形立牌都在溫暖的向所有粉絲打招呼，很多年輕的粉絲上台拿著畫冊和年曆和白嘉莉合照，「我的媽媽年紀大了，請我過來和白姐合照再拿回去給她看」，現場一位五歲的小女孩在媽媽的導覽下，拉著媽媽的手說，「白嘉莉是全世界界最美麗的主持人，她的畫也很美」，受到現場美麗又溫馨氣氛感染，小女孩非常的投入。還有來自各地的粉絲，每天都在現場為白嘉莉加油打氣讓她十分的感動。

她表示這是上天賜予她的能量，她希望透過藝術作品把好心情、有愛最美、豐足的正能量，無限的傳達到每個粉絲的心裡面。

「白嘉莉美麗傳奇畫展」在高雄左營新光三越10樓舉行至10月12號。每天下午三點白嘉莉會在現場與粉絲互動。