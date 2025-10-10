ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Ryu公開決裂女畫家始末
50嵐員工崩潰：別再點麵茶！
獨／郭采潔帶樂團回台開唱
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

賀一航 顏正國 龍劭華 黃鴻升 Ryu Yuma 胡文英 咪妃

檢舉李陳鎬酒駕「承受龐大壓力」！　女友被發現陳屍家中

記者張筱涵／綜合報導

李陳鎬年初因非法賭博葬送演藝事業，日前又涉嫌酒駕引發爭議，而當時有報導指出檢舉他酒駕者就是女友。然而，今（10日）女友卻被發現在家中身亡，震驚眾人。

▲▼李陳鎬。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）

▲李陳鎬。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）

根據各大韓媒報導，仁川富平警察署10日表示，本月5日上午8點30分（當地時間）左右接獲報案，指在仁川富平區一處公寓內發現一名女子失去意識。警方到場後確認，該名女子即為李陳鎬的女友A某，當場已無生命跡象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方指出，目前尚未發現任何外力介入的跡象，初步排除他殺可能，正持續調查A某的死亡經過，以及是否與李陳鎬的酒駕事件有關。據了解，李陳鎬於9月24日凌晨被控酒後駕駛，從仁川一路開車約100公里返回京畿道楊平郡住處，當時檢測的血液酒精濃度為0.11%，已達到駕照吊銷標準。

事件曝光後，媒體報導指出，檢舉李陳鎬酒駕的人正是他的女友A某。消息傳出後，A某也被多家新聞提及，據傳因此感受到巨大的心理壓力，並向身邊人表示焦慮不安，而警方對媒體表示，為保護個資，不會公開酒駕檢舉者身分。目前，調查重點將放在釐清A某的死因及其與李陳鎬酒駕案之間的具體關聯。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李陳鎬

推薦閱讀

直擊／顏正國靈堂正式開放「內部照曝光」　第一位到場的藝人是她！

直擊／顏正國靈堂正式開放「內部照曝光」　第一位到場的藝人是她！

3小時前

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」

13小時前

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　宣告重返歌壇...近照美成這樣

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　宣告重返歌壇...近照美成這樣

10/8 17:34

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！　網截圖瘋傳…緊急下片

金鐘國蜜月片意外拍到妻子！　網截圖瘋傳…緊急下片

3小時前

胡瓜怒寄存證信函給民視！爆要掰了《大集合》原因曝　電視台首回應

胡瓜怒寄存證信函給民視！爆要掰了《大集合》原因曝　電視台首回應

5小時前

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！被看光超尷尬 應援急下台

林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳！被看光超尷尬 應援急下台

3小時前

檢舉韓星男友酒駕「承受龐大壓力」！　女友被發現陳屍家中

檢舉韓星男友酒駕「承受龐大壓力」！　女友被發現陳屍家中

1小時前

凍齡美魔女「穿國旗比基尼」慶國慶　嗨喊：我心裡的驕傲信念

凍齡美魔女「穿國旗比基尼」慶國慶　嗨喊：我心裡的驕傲信念

14小時前

Ryu公開決裂女畫家始末！　「她被罵妓女」火爆爭執內幕曝光

Ryu公開決裂女畫家始末！　「她被罵妓女」火爆爭執內幕曝光

14小時前

挪威街頭遇國旗彩繪　台灣不能輸！蔡阿嘎秒捐100美元

挪威街頭遇國旗彩繪　台灣不能輸！蔡阿嘎秒捐100美元

7小時前

八點檔女星赴大陸認了遇潛規則　「導演進房試戲」驚吐黑暗內幕！

八點檔女星赴大陸認了遇潛規則　「導演進房試戲」驚吐黑暗內幕！

10/6 12:05

快訊／《終極》五熊國慶日生了！「產後絕美一幕」全被拍 兒子超萌

快訊／《終極》五熊國慶日生了！「產後絕美一幕」全被拍 兒子超萌

3小時前

熱門影音

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩
顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
曾莞婷首度入圍金鐘　放話紅毯禮服不能沒被看見

曾莞婷首度入圍金鐘　放話紅毯禮服不能沒被看見
王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉

王世堅質詢金句爆紅　陸網友改編神曲〈沒出息〉
「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做

「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做
邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟
「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要

「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要
陸網紅「撞臉潘瑋柏」　現身演唱會同框本尊

陸網紅「撞臉潘瑋柏」　現身演唱會同框本尊
趙露思被說「以前比較美」 直播喊：說我醜的出來！

趙露思被說「以前比較美」 直播喊：說我醜的出來！
Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」

Lulu狂放閃陳漢典 曝他「私下浪漫告白」
王世堅來應援！　超「吉」喜歡～王世堅～

王世堅來應援！　超「吉」喜歡～王世堅～
王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

王識賢悲痛悼《角頭2》導演顏正國　古斌哽咽謝伯樂：是他找我演「壞壞」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

黃嘉千不悔結婚「大家好好過日子」　黃尚禾陪產爆哭...氣李千娜生完想工作

黃嘉千不悔結婚「大家好好過日子」　黃尚禾陪產爆哭...氣李千娜生完想工作

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

陳美鳳不捨顏正國：還很年輕　狂誇許瑋甯「想報名參加婚禮」

陳美鳳不捨顏正國：還很年輕　狂誇許瑋甯「想報名參加婚禮」

阿達笑虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」　前男友要包多少？神回一筆全笑瘋

阿達笑虧Lulu陳漢典「要入圍金馬」　前男友要包多少？神回一筆全笑瘋

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

看更多

【太誠實了吧】湘荷妹妹大方分享餅乾...原來是怕吃不完XD

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

快訊／HYBE首個男團登上大巨蛋！TXT官宣1月開唱　這些人可先買

15分鐘前0

《順風》隔25年重逢！表護士、英奎、龍女都沒變　互動劇迷看哭了

22分鐘前0

白嘉莉開展粉絲210萬搶標畫作　雙十節與粉絲歡聚

22分鐘前0

顏正國今冥誕…李千娜、黃尚禾「連三天赴靈堂」　唐振剛悲痛現身

27分鐘前0

「香菜豬血糕蛋餅」你敢吃？　連晨翔《舊金山美容院》狂練代表作美食

1小時前32

「甜心主播」當眾掉Nubra！消風照被傳到LINE 傻眼：所有藝人都看到了

1小時前72

檢舉韓星男友酒駕「承受龐大壓力」！　女友被發現陳屍家中

1小時前0

獨家／人氣韓團突襲ETtoday！驚見「練習生回憶」：我要住這裡

2小時前20

TXT休寧凱親回應「深夜摟女」傳聞！　親曝對方身分強調自己是宅男

2小時前0

男神愛上女總裁！丁一宇手滑熱戀照秒刪　網抓包「放閃女友視角」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 顏正國靈堂內部曝光　第一位到場的藝人是她！
    3小時前103
  2. 《角頭》4大咖男星全走了　最年輕僅36歲「天堂重聚」
    13小時前4616
  3. 51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣
    10/8 17:3461
  4. 金鐘國蜜月片意外拍到妻子！緊急下片
    3小時前8
  5. 胡瓜「怒寄存證信函」爆要掰了《大集合》
    5小時前3228
  6. 林襄買錯絲襪「下身開洞」肉色畫面瘋傳
    3小時前2415
  7. 檢舉韓星男友酒駕壓力過大！女友被發現陳屍家中
    1小時前122
  8. 凍齡美魔女「穿國旗比基尼」慶國慶
    14小時前5030
  9. Ryu公開決裂女畫家始末！　「她被罵妓女」爭執內幕曝光
    14小時前2410
  10. 挪威街頭遇國旗彩繪　蔡阿嘎捐100美元
    7小時前6833
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合