檢舉韓星男友酒駕「承受龐大壓力」！　女友被發現陳屍家中

李陳鎬年初因非法賭博葬送演藝事業，日前又涉嫌酒駕引發爭議，而當時有報導指出檢舉他酒駕者就是女友。然而，今（10日）女友卻被發現在家中身亡，震驚眾人。

▲李陳鎬。（圖／翻攝自YouTube／MBCNEWS）



根據各大韓媒報導，仁川富平警察署10日表示，本月5日上午8點30分（當地時間）左右接獲報案，指在仁川富平區一處公寓內發現一名女子失去意識。警方到場後確認，該名女子即為李陳鎬的女友A某，當場已無生命跡象。

警方指出，目前尚未發現任何外力介入的跡象，初步排除他殺可能，正持續調查A某的死亡經過，以及是否與李陳鎬的酒駕事件有關。據了解，李陳鎬於9月24日凌晨被控酒後駕駛，從仁川一路開車約100公里返回京畿道楊平郡住處，當時檢測的血液酒精濃度為0.11%，已達到駕照吊銷標準。

事件曝光後，媒體報導指出，檢舉李陳鎬酒駕的人正是他的女友A某。消息傳出後，A某也被多家新聞提及，據傳因此感受到巨大的心理壓力，並向身邊人表示焦慮不安，而警方對媒體表示，為保護個資，不會公開酒駕檢舉者身分。目前，調查重點將放在釐清A某的死因及其與李陳鎬酒駕案之間的具體關聯。

