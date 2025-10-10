胡瓜怒寄存證信函給民視！爆要掰了《大集合》原因曝　電視台首回應

▲郭忠祐（左起）、籃籃、胡瓜、阿翔、賴慧如錄製《綜藝大集合》。（民視提供）



胡瓜主持《綜藝大集合》節目長達23年，近日傳出他與民視合約在明年一月到期後，將不會再續約，外傳主因是因為胡瓜每月高達百萬元酬勞，讓電視台吃不消要求他能夠降價主持，引爆胡瓜不悅，因而向電視台寄出存證信函，提前告知不續約的意願。

胡瓜原本主持民視週末晚間八點時段節目，去年爆出週六晚間時段收視不佳，民視找來白冰冰入主該時段，電視台在沒告知胡瓜的情況下，導致雙方合作多年關係生變，事隔一年多，再度因電視台要求他酬勞降價，讓雙方關係再度緊繃。

本刊掌握消息，胡瓜在民視主持《綜藝大集合》一集酬勞約25萬元，一個月至少錄製4集，電視台每月支付胡瓜一人酬勞就高達一百萬元，節目雖是收視保證，但大環境不佳讓電視台大喊吃不消，才會希望胡瓜能稍微降點酬勞。

據悉，胡瓜收到電視台的要求後，認為台前幕後團隊為了節目「夏天日曬、冬天吹冷風」，電視台高層不僅無法理解團隊的辛苦，還反過來要求他降價，讓他相當不悅，讓他曾多次在錄影現場發牢騷。

知情人士透露，「《綜藝大集合》每週播出兩小時，每次錄影就得花上一整天的時間，舟車勞累外最辛苦就是得克服天候問題。尤其胡瓜已66歲，每次錄影都會上場示範遊戲，夏天熱到汗流浹背是錄影時的日常，也難怪圈內『大哥級』主持人不願意接外景節目。」

其實，《綜藝大集合》主持人除了胡瓜外，還有阿翔、籃籃、賴慧如、郭忠祐等人，胡瓜一集主持費約25萬元，每個月四集電視台就要支付100萬元主持費給胡瓜，而其他四位主持人酬勞從2萬元到5萬元不等，四位主持人一集酬勞加起來根本不到胡瓜25萬元的一半，也是電視台希望胡瓜能降價的原因之一。

對於胡瓜寄出存證信函告知不再續約，民視也發聲明表示：「經律師建議，目前台灣電視台已不再與主持人直接簽約，因此未來將改由大藝公司與電視台簽約。」但知情人士也透露，胡瓜與民視關係自去年白冰冰入主週末時段後，雙方關係早已出現裂痕，如今再爆續約糾紛，雙方關係恐怕已回不去了。



