《歌劇魅影》男星驟逝！　摯友心碎證實曝最後見面

記者王靖淳／綜合報導

澳洲男演員班．路易斯（Ben Lewis）曾在《歌劇魅影》、以及《愛無止盡》中有精湛的演出，不料近日卻傳出過世的消息。為此，這起噩耗是由他的摯友、知名主持人托德·伍德布里奇（Todd Woodbridge）在社群所發布的悼念文中所證實。

▲路易斯過世。（圖／翻攝自Instagram／woodbridge.todd）

托德在文中以極為沉痛的口吻表示：「今天，我們失去了一位家人般的摯友，Ben Lewis，他走得太早了。」他也表示，班的離去，不但是他個人的損失，「同時，澳洲的音樂劇大家庭，也失去了一位偉大的人物！」一番話道盡了對好友的無限思念及不捨。

▲路易斯（圖右）死訊被證實。（圖／翻攝自Instagram／woodbridge.todd）

在這篇悼念文中，托德也回憶與班生前相處的點點滴滴，他形容，班不僅是一位舞台上的巨星，更重要的是他是個品格高尚的人。他更大讚，班不但風趣、有愛心，更是所有與他共事過的人們裡，一位絕佳的導師。最讓托德感到心碎的是，兩人在6月底才碰面，沒想到當時兩人的燦笑合照，如今竟成了天人永隔的最後身影。