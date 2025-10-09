SJ利特首入圍金鐘獎！温昇豪曝私下「視訊內容」　是否出席典禮給答案

記者孟育民／台北報導

温昇豪、吳念軒、黃河、劉承恩、睦媄今（9）日出席客家作品金鐘入圍交流會，温昇豪本屆以《廚師的迫降：客家廚房》入圍實境節目主持人獎，其中Super Junior隊長利特更是首位入圍金鐘的韓國明星，典禮即將在即，被問是否會一起走紅毯？温昇豪則表示，「我知道SJ好像在南美洲巡演，不確定元日主廚會不會過來，目前還在等通知，如果能來，當然希望他們能夠共襄盛舉，如果不能來，我想他們應該也會隔海拍影片祝福。」





▲▼客家影視創作大放異彩，温昇豪首度以主持人身分問鼎金鐘。（圖／客委會提供）

温昇豪已入圍9次金鐘獎，對於得獎與否並未太有壓力，他分享在錄製《廚師的迫降：客家廚房》的過程，雖然利特是韓國天團成員，卻是一位很盡責的隊長，「不會把光芒做在自己身上，所以每次當媒體焦點放在他身上的時候，他就會把大家都拉進來，跟他工作起來特別體貼。」目前第二季也已經錄製完成，利特一樣是固定班底。

▲利特在節目中不獨搶光芒。（圖／翻攝自Facebook／廚師的迫降：客家廚房）

雖然利特金鐘獎當天有演出，無法到場共襄盛舉，但在得知入圍當下，温昇豪、利特有透過共同友人視訊通話，第一時間互相分享喜悅，他還用簡單韓文跟利特互動。