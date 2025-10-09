ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Andy「這是我做過最後悔的決定」
全聯、家樂福上百商品「買1送1」
何超蓮「224坪山頂豪宅」罕曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

顏正國 唐玲 金寶娜 辛尤里 黑男 夢多 饅頭媽 阿本

邱澤「酗酒家暴」形象反轉！　舒淇寫《女孩》落淚…指定要他演

記者黃庠棻／台北報導

榮獲釜山影展「最佳導演獎」、由導演舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，集結北影影帝邱澤、跨界歌壇女神9m88、潛力新秀白小櫻，以及金馬獎最佳女主角林品彤等實力派演員共同演出，將於10月31日在台搶先全亞洲上映。

▲9m88與邱澤在《女孩》有多場失控邊緣的對手戲。（圖／甲上娛樂提供）

▲9m88與邱澤在《女孩》有多場失控邊緣的對手戲。（圖／甲上娛樂提供）

備受國際影壇關注的《女孩》今（9）日發布正式預告，揭開作品真實且動人的情感核心。電影以一名女孩的成長視角，回望她出身的家庭，折射出一個世代共同的傷口。舒淇以極具個人風格的鏡頭語言，描繪女性在破碎家庭中的堅韌與自我救贖，而邱澤與9m88飾演的父母角色，成為貫穿全片的情感軸線，也展現他們前所未見的銀幕樣貌。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在今日曝光的《女孩》預告中，邱澤徹底顛覆以往深情的銀幕形象，挑戰酗酒成性、情緒失控的父親，他在家庭崩解的邊緣不斷掙扎，最終淪為暴力的加害者。邱澤坦言，這角色就像他演藝生涯中的期末考「這角色不是壞人，只是被時代壓垮，我必須去理解一個傷害家人的人，內心到底多絕望。」

▲9m88與邱澤在《女孩》有多場失控邊緣的對手戲。（圖／甲上娛樂提供）

▲9m88與邱澤在《女孩》有多場失控邊緣的對手戲。（圖／甲上娛樂提供）

邱澤將以往累積的表演經驗融入在「男人」這角色，精準刻畫出壓抑、失控與懊悔交織的情緒層次。導演舒淇透露，從一開始寫劇本時就鎖定由邱澤來演出「他有一種內斂的爆發力，這個角色表面冷漠又暴力，但內裡是極深的孤單與自卑。邱澤能在一個眼神裡同時讓觀眾看到怒氣、懊悔和愛，這是極為罕見的表演。」

首度挑戰劇情長片主角的9m88，在《女孩》中飾演情感濃烈的「女人」，一位在命運與現實夾縫中掙扎的母親，她獨立撐起家計、辛苦養大兩個女兒，長期飽受丈夫的冷漠與暴力。正式預告中，9m88以幾乎素顏的樣貌出現，神情憔悴卻堅毅，展現與平時舞台上截然不同的狀態。

▲9m88與邱澤在《女孩》有多場失控邊緣的對手戲。（圖／甲上娛樂提供）

▲9m88與邱澤在《女孩》有多場失控邊緣的對手戲。（圖／甲上娛樂提供）

9m88說「這個角色的痛苦不是外顯的哭喊，而是一種無聲的忍受。她每天起床煮飯、外出工作、被丈夫施暴，那是那個時代很多女人的真實處境。」9m88的角色也呼應全片核心意象「每個女人，曾經都是女孩。」在那個壓抑又充滿無奈的年代，她以最樸實的姿態，演繹出女性在傷痛之中仍努力求生的勇氣。

《女孩》正式預告以冷色調與〈我的家庭真可愛〉的兒歌聲交錯，呈現出壓抑卻真實的家庭切片，畫面中9m88與兩個女兒靜靜吃飯、邱澤醉倒在沙發上的喃喃自語、白小櫻害怕晚歸父親的躲藏，每一幕都帶給觀眾深深的情感餘震。

▲9m88與邱澤在《女孩》有多場失控邊緣的對手戲。（圖／甲上娛樂提供）

▲9m88與邱澤在《女孩》有多場失控邊緣的對手戲。（圖／甲上娛樂提供）

作為首部執導作品，《女孩》被國際影壇視為舒淇從演員跨足導演的關鍵里程碑，她坦言創作靈感來自童年記憶，對她而言是一次心靈的自剖「我想拍的不只是家庭暴力，而是那種從小被愛又被傷害的矛盾。很多人長大後，仍在學習如何不讓童年的傷繼續影響自己。」

對此，舒淇也透露在寫劇本過程中多次落淚「我希望觀眾看到的不只是痛，而是從痛裡長出的一點點勇氣。」這部電影，是她送給所有「曾經被傷害過，卻仍選擇勇敢成長」的女人們的一封信。

《女孩》劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗。直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤飾），她才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88飾）的過往創傷。

當年，阿娟也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力。《女孩》由華文創股份有限公司製作，將於10月31日在台搶先全亞洲上映。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

女孩舒淇邱澤9m88白小櫻林品彤

推薦閱讀

獨家／遭前男友背後羞辱：無法娶一個妓女！　AV女神心碎棄婚

獨家／遭前男友背後羞辱：無法娶一個妓女！　AV女神心碎棄婚

20小時前

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　宣告重返歌壇...近照美成這樣

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　宣告重返歌壇...近照美成這樣

10/8 17:34

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片「初見就親吻」

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片「初見就親吻」

7小時前

女神「現身災區清水溝」！低調一幕全被拍 旁人認證：沒休息真的強

女神「現身災區清水溝」！低調一幕全被拍 旁人認證：沒休息真的強

6小時前

從朋友變老公！Lulu感性告白陳漢典「愛情真相曝光」　私下對話全場噴淚

從朋友變老公！Lulu感性告白陳漢典「愛情真相曝光」　私下對話全場噴淚

11小時前

唐玲父確診肺腺癌「2個多月就走了」　她驚覺1長年徵兆：以為是特色

唐玲父確診肺腺癌「2個多月就走了」　她驚覺1長年徵兆：以為是特色

23小時前

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲：做人剛剛好就好

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲：做人剛剛好就好

19小時前

顏正國走歪路浪子回頭！2童星也入歧途…他打死少年淪「十大逃犯」

顏正國走歪路浪子回頭！2童星也入歧途…他打死少年淪「十大逃犯」

11小時前

獨家／台AV女神爆內幕「二成在賣春」　最高開價百萬元：可提高行情

獨家／台AV女神爆內幕「二成在賣春」　最高開價百萬元：可提高行情

21小時前

李千娜、黃尚禾二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛悼念：不敢相信

李千娜、黃尚禾二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛悼念：不敢相信

6小時前

夢多沒參加《中文怪物》被追問　認「製作單位找過我」曝婉拒內幕

夢多沒參加《中文怪物》被追問　認「製作單位找過我」曝婉拒內幕

20小時前

脹奶照曝！H級辣模產後賣「母乳香皂」　給粉絲搶購：更貼近體香

脹奶照曝！H級辣模產後賣「母乳香皂」　給粉絲搶購：更貼近體香

19小時前

熱門影音

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天

顏正國是他們媒人　李千娜.黃尚禾靈堂待一整天
【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩

【最後對話曝】顏正國堅強報平安！好友聽語音淚崩
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要

「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要
邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟
趙露思認常「提不起精神」　變相好處：情緒很穩定

趙露思認常「提不起精神」　變相好處：情緒很穩定
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛
五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚
池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀

池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀
陸網紅「撞臉潘瑋柏」　現身演唱會同框本尊

陸網紅「撞臉潘瑋柏」　現身演唱會同框本尊
「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做

「浪子回頭」顏正國癌逝　人都會犯錯回來就好好做
「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

顏正國妻「淚流不止」難溝通　鋼鐵爸嘆：她情緒很不穩定

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

陳美鳳不捨顏正國：還很年輕　狂誇許瑋甯「想報名參加婚禮」

陳美鳳不捨顏正國：還很年輕　狂誇許瑋甯「想報名參加婚禮」

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

《自殺通告》正式預告

《自殺通告》正式預告

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

看更多

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

即時新聞

剛剛
剛剛
15分鐘前1

顏正國靈堂開放時間、地點曝光！　遺孀發訃告：先生永存我們心中

28分鐘前0

女星拍薩滿鬼片一喊卡…全身突發麻　「滴詭異血水」靈異現象不斷

35分鐘前0

SJ利特首入圍金鐘獎！温昇豪曝私下「視訊內容」　是否出席典禮給答案

47分鐘前0

林予晞大熱天「穿厚重冬裝+戴眼鏡」現身　背後藏暖心原因！

59分鐘前10

廣末涼子車速165公里遭玩哏　「惹怒經紀公司」電視台道歉了

1小時前0

德國文豪卡夫卡生前最後戀情！　氣質女星「演謬思」私下背景超狂

1小時前0

邱澤「酗酒家暴」形象反轉！　舒淇寫《女孩》落淚…指定要他演

1小時前10

超狂！《宇宙啦啦隊》登國際「NBA熱身賽首亮相」　10位脫穎而出女孩曝光

1小時前0

泰勒絲新歌〈Wood〉引人遐思　雙關語影射男友

1小時前20

Lulu、陳漢典世紀婚倒數　她又砸百萬圓夢...激動到當場爆哭

讀者迴響

熱門新聞

  1. 獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚
    20小時前4247
  2. 51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣
    10/8 17:3461
  3. 黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片
    7小時前4621
  4. 女神「現身災區清水溝」！
    6小時前327
  5. 從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚
    11小時前2613
  6. 唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色
    23小時前1417
  7. 顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲
    19小時前6423
  8. 顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」
    11小時前1219
  9. 獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元
    21小時前3625
  10. 李千娜、黃尚禾二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛悼念
    6小時前141
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合