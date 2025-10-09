洪榮宏因胃食道逆流所苦　終於找到解決辦法不急當阿公

記者葉文正／台北報導

台語歌壇天王洪榮宏，即將在明年春舉行「2026 洪榮宏舊情綿綿演唱會」，今天他錄影時提到家人，洪榮宏滿臉慈父笑容。「三個孩子都會來看演唱會，最小的女兒去年結婚了，才二十一歲。」也透露自己胃食道逆流的病狀受到控制，就是少量多餐後，就比較不會發病。

▲洪榮宏目前徜徉在開心農場。（圖／記者鄭毓齡攝）

洪榮宏說，女兒在教會認識另一半，兩人都很熱愛音樂，「一個彈吉他、一個作曲唱歌，常常在家即興演奏。看到他們那樣，我覺得很感動。音樂在我們家，就像是信仰的一部分。」並說不急著當阿公，因為女兒跟女婿也有自己的方式在規劃，生養兒女是可期待的事。

▲洪榮宏女兒去年結婚。（圖／翻攝臉書／施羽/Gracie）

洪榮宏也是基督徒，他相信「順其自然」的生活方式，讓人更能感受上帝給的平靜。「有時候壓力大，我就提醒自己放鬆，少量多餐，不要讓自己太緊繃。人一緊張，身體也會反應。」並表示一天都要走一萬步鍛鍊體力。

近年來，他也更注重健康管理。「以前吃太多肉，蛋白質攝取過量，身體會出問題。現在懂得均衡，蛋、豆類都能補蛋白質。」他笑說自己養雞、養鴨、養魚，生活豐富得像個小型生態園。「魚是觀賞用的，不吃啦。」

從城市舞台到鄉間開心農場，從炫目的燈光到靜謐的晨霧，洪榮宏的生活雖簡單，卻處處充滿節奏。他用歌聲訴說歲月，用笑容延續初心。「唱歌對我來說，不只是表演，而是一種感恩。」這位金曲歌王，正以最純粹的方式，準備在「舊情綿綿」的舞台上，與所有陪伴他走過時光的粉絲，再次共唱一段生命的旋律。

談起近況，洪榮宏笑著說：「現在住在鄉下，空氣很好，雞叫我就起床，天黑就想睡，生活很自然。」他不靠名貴保養，只靠勞動與運動維持體力。「我每天健走一萬步，還自己種青菜、水果，算是一種勞動，也是一種修養。」他說，這樣的生活讓身體更穩定，喉嚨也維持在最佳狀態。「有時候感覺自己瘦了一點，但還是有胸肌。

除了運動，他的農夫生活也充滿樂趣。洪榮宏種紅菜、咸豐草等蔬菜，用咖啡渣當肥料，強調「自然最好」。他說，自己種的菜沒農藥、不會太甜，吃起來安心又有感情。「看到植物開花、結果，那是一種幸福感。」

雖然搬到鄉下，但洪榮宏並未遠離音樂。他練唱時會關上窗戶，怕吵到鄰居。「我們那裡太安靜，聲音一出就有回音。」他笑說。對他而言，唱歌不只是工作，更是一種與生活節奏共鳴的儀式。