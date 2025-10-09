日學者發現「調節性T細胞」得諾貝爾！網全想起《工作細胞》大姐姐

記者陳芊秀／綜合報導

2025年諾貝爾生理醫學獎於10月6日揭曉，其中74歲日本大阪大學免疫學榮譽教授坂口志文以發現調節性T細胞獲獎。而「調節性T細胞」意外在日網掀起熱烈討論，因為正是人氣動漫《工作細胞》的登場細胞角色之一！漫畫作者與配音聲優特地發聲祝賀。

▲日本免疫學者坂口志文因發現調節性T細胞，獲頒諾貝爾生醫獎。（圖／達志影像／美聯社）

坂口志文發現了能抑制過度免疫反應的「調節性T細胞」，與另外兩位美國研究者共同獲得諾貝爾生理醫學獎。而日本人氣漫畫《工作細胞》是一部將體內細胞擬人化的漫畫，製作成動畫版、真人電影都創下收視、票房佳績，故事中登場的「調節性T細胞」，角色設計是一個盤起丸子頭的大姐姐，身穿套裝宛如幹練的上班族女性，角色負責抑制T細胞的暴走、維持免疫平衡，防止免疫異常。

▲「調節性T細胞」令不少日本民眾想起動漫《工作細胞》的角色─「調節性T細胞」大姐姐。（圖／翻攝自X）

而《工作細胞》官方X發表一張漫畫作者清水茜的插圖，祝賀坂口志文獲得諾貝爾獎。插圖的主角是「調節性T細胞」，正抓住「殺手T細胞（細胞毒性T細胞）」的手臂，對其施展關節技（擒拿術的一種技巧）的名場面。插圖加上大字寫著「恭喜獲得諾貝爾獎！」

▲《工作細胞》官方X發表原作者清水茜的祝賀插圖。（圖／翻攝自X）

為動畫版「調節性T細胞」配音的是人氣聲優早見紗織。她也特地發文祝賀：「恭喜獲獎！我曾在《工作細胞》中飾演『調節性T細胞』這個角色。藉由這個契機，我也想再次好好了解『調節性T細胞』了！」

▲聲優早見紗織為《工作細胞》的調節性T細胞配音，發文祝賀坂口志文教授獲獎。（圖／翻攝自X）

網友輪番留言：「殺手T細胞被制伏啦～」、「多虧看過這部作品，第一次稍微懂了諾貝爾獎的內容」、「我的小孩甚至不看報導就知道調節性T細胞的知識，這就是動漫的偉大之處」、「當聽到諾貝爾獎的消息時，許多日本人首先想到的就是《工作細胞》啦！」、「現實的醫學前線能和作品這樣連結起來，身為粉絲真的熱血又感動」、「這一張畫裡充滿了敬意與喜悅」。