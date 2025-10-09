洪榮宏明年一月高雄演唱會　期待與二姊江蕙一起對唱

記者葉文正／台北報導

台語歌壇天王洪榮宏，即將在明年春舉行「2026 洪榮宏舊情綿綿演唱會」，時間設定於1月17日高雄流行音樂中心演唱，也已經設定好神秘嘉賓，不過被問到是否想跟昔日情人江蕙對唱，洪榮宏則靦腆表示：「其實平常是沒有聯絡，但我可以透過淑娜或是洪敬堯找她。」天王天后合作似乎可期。

▲洪榮宏將在明年元月舉行演唱會。（圖／記者鄭毓齡攝）

對於明年元月的演唱會，洪榮宏今天在《那些年那些歌》錄影前表示：「我一直在醞釀，想了幾個方向，十月中就會開始選歌。」

▲台語歌王洪榮宏。（圖／記者鄭毓齡攝）

對洪榮宏而言，籌備演唱會就像重新整理自己的人生。這位走過無數舞台、唱盡人間悲喜的金曲歌王，談起音樂，語氣裡依舊有著少年般的熱忱與謙遜。他的新演唱會以「舊情綿綿」為主題，象徵他與歌迷之間不變的情感。

▲洪榮宏以說跟江淑娜有保持聯繫。（圖／記者鄭毓齡攝）

洪榮宏笑說，光是自己那個年代的歌曲就多得唱不完，從十歲灌錄的第一張唱片，到十八歲推出《舊情綿綿》，作品累積數百首，要在短短兩個小時的演出中取捨，是門學問。「有時候朋友提到喜歡聽哪首歌，我都會記在心裡，可能就會排進曲目裡。」他透露，整場演唱會至少準備三十首歌，部分經典會改編成組曲呈現，讓每位到場的歌迷都能聽見最熟悉的旋律。

這次演唱會也會安排特別嘉賓，但他保留驚喜：「我合唱過的歌那麼多，當然會邀請特別來賓，只是現在還不能說，留點神秘感。」

當被問到是否會邀請二姐（天后江蕙）時，他語氣柔和地說：「當然希望啊，不過比較少聯絡。她現在信佛，我是基督徒，所以沒太多往來。不過能再一起唱歌，當然是最好的緣分。」



而洪榮宏與二姊江蕙合作過《一生只愛你一個》、《憂愁的牡丹》、《鴛鴦酒杯》，以及在1990年演唱的《相思雨》和《只有你》等歌曲，在當年是金童玉女的組合，倘若能再聽到他們合唱，江蕙是歌迷期待的組合，洪榮宏被問到與二姊合作，他也笑說：「其實平常是沒有聯絡到，但我可以透過洪敬堯與江淑娜找她。」天王天后對唱，將是歌迷心中最期待的精采演出。