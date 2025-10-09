入圍就拿獎超狂！　八十八顆芭樂籽鎖定最佳樂團獎

▲ 八十八顆芭樂籽強勢入圍金音獎3項大獎。（圖／金音創作獎提供）

成軍近30年的八十八顆芭樂籽將與胖虎、恐龍的皮等樂團，共同為「金音創作獎」前哨戰點燃戰火，一連兩天的《GIMA Live》將在北流SUB熱鬧登場，各路好手齊聚，爭奪金音16最佳現場演出獎，搖滾樂團庸俗救星也將壓軸演出，掀起一場超級搖滾爭霸戰。

八十八顆芭樂籽相隔近10年重返金音創作獎戰場，憑專輯《浪漫野球戰士列傳》一舉入圍最佳樂團、最佳現場演出、最佳搖滾專輯三項大獎，對最佳現場演出獎更是信心滿滿，被譽為「只要入圍就拿獎」，繼首度入圍金曲獎後，今年可說是芭樂籽的入圍大豐收年，吉他手大頭更驚訝笑說：「居然入圍這麼多項喔？」

主唱阿強表示金音獎以曲風而非語言評選，讓他們感覺比其他獎項更自由、更快樂。這份創作的初心，也成為他們樂團持續邁進的動力，兩度獲獎的「最佳現場演出獎」對八十八顆芭樂籽意義非凡，他們坦言：「這個獎超重要，因為我們的音樂就是要看現場！」錄音時更力求還原LIVE氣氛。

出道近30年，八十八顆芭樂籽已抱回最佳搖滾專輯、最佳搖滾單曲及兩次最佳現場演出獎，唯獨「最佳樂團獎」尚未入袋，吉他手大頭很期盼能圓夢；此外，新興樂團「貓膽汁」也入圍最佳樂團，而製作人正是主唱阿強，他笑說：「不只自己的團被看見，能讓後輩團被聽見，真的很滿足。」

繼金曲獎「紅心芭樂」造型驚豔紅毯後，八十八顆芭樂籽再度入圍金音獎，團員透露，這次將搭配入圍專輯《浪漫野球戰士列傳》主題，打造「更有戲」的造型，主唱阿強提議全員穿正式棒球服，想像坐在席上等教練「CALL上場」。

