男星退伍倒數「收家人祝福」淚灑成功嶺！　林亭翰訓練睡著遭班長點名

台視軍旅實境綜藝節目《九條好漢在一班》，將於本周六（11日）」迎來最嚴峻的「期末鑑測」。而在訓練將近一個月之際，節目組特別準備「驚喜影片」，當場播放來自家人們的祝福，星兵們看到影片後情緒瞬間湧上，淚流滿面流下男兒淚，星兵們坦言：「因為這個節目，能夠與家人的感情更親近、自己成長許多，也收穫了更多弟兄好友。」

▲▼好漢結訓倒數，淚灑成功嶺。（圖／台視提供）

在近一個月的密集訓練後，隨著結訓日與離別的氣氛漸濃，九位星兵們在本週的公差任務、模擬震撼教育，以及感人的「肝膽相照」活動中，展現了從男孩轉變為男人的心境與歷程。然而，林亭翰卻因為日照強烈和過於疲憊，無意識的睡著又顯得散漫，引來了雲朵班長的嚴厲關注，雲朵班長坦言：「他最近是我的重點觀察名單！」

雖然林亭翰解釋：「無意識睡著，真的太累了」，但班長陳樞育也幫他緩頰，稱讚他：「但他很厲害的一點是，上課不會因為睡著他就甚麼都不會了。」





▲林亭翰不慎睡著被關注。（圖／台視提供）

而「好漢連」接到一項特別的公差任務，為結訓典禮使用的司令台刷油漆，這項任務讓即將離別的感觸湧上心頭，孫其君有感而發：「在刷油漆的當下，會想到我們九個人一起做的事又少一件了。」，而顏佑庭則以珍惜的口吻表示：「這趟旅程即將畫下一個句點，所以盡可能去趕手每位弟兄，去珍惜這段時光。」

▲▼眾人在節目留下難忘回憶。（圖／台視提供）