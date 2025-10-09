曾智希「婚後想法變了」起爭執！陳志強驚：妳不都沒想法嗎 揭婚姻內幕

記者潘慧中／綜合報導

曾智希最近上節目分享與陳志強相處的轉變，她坦言由於夫妻倆相差11歲，起初總覺得老公的想法比較成熟、意見也比較正確，「所以我就會以夫為天，不管大事小事幾乎都是他做決定。」

▲曾智希原本是以夫為天的人。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



[廣告]請繼續往下閱讀...

曾智希坦承過去與陳志強相處時，自己幾乎不太有主見，總是跟著對方的選擇走，「比如說我們有A、B兩個選項，他都會說：『來，我們一起說是哪一個。』然後我們說了不一樣的，最後都會是照他的意思。」她當時並不覺得困擾，反而認為這樣的相處模式理所當然，「我的個性那時候就是覺得什麼都好，很崇拜他。」

▲曾智希以前都會順從陳志強的想法。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



直到今年，曾智希逐漸產生改變，「這一年我突然開始有點自覺，覺得說我不要再這樣子了，我明明就有我自己想吃的東西，我有個性，我不要再聽他的！」

▲曾智希今年突然覺醒了。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



舉例來說，陳志強有次問曾智希是否有想吃的拉麵店，她明確回答想吃 A家，但老公想吃B家，「我就想說，那你幹嘛問我！？」最後，另一半依舊開車前往自己想去的餐廳，「我就因為這件事情跟他吵架。」

▲▼曾智希曾為了選拉麵店和陳志強起爭執。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）



曾智希說「你都聽不出來，你都沒有聽我的想法」，陳志強卻回「妳不是都沒有想法嗎」，她則直言自己明明就有講，老公這才意識到這個問題，自此都很尊重她的想法。

▲經過此次爭吵，陳志強才意識到這個問題。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩）

