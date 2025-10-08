花蓮光復捨命救6歲女童是友人的外婆！ 于美人淚揭心碎內幕

記者葉文正／台北報導

由于美人發起的「做好事小組」已經邁入第17年，今年首次與吉可頌外籍主廚推出限定版公益鐵盒餅乾，義賣所得扣除成本及運費後，每盒捐出100元給基督教芥菜種會，另外也會捐給花蓮的光復鄉災民。于美人也表示，目前已捐出224台高壓清洗機，盼能幫助災民盡快重建家園。

▲于美人(左三)等好友組成做好事小組。（圖／做好事小組提供）

花蓮復興鄉因為馬太鞍溪溢流造成嚴重災情，不少熱心民眾當起「鏟子超人」自願到當地鏟泥巴，于美人說，她才剛碰到陳大天，「他這兩天人也在花蓮，我看他兩隻手上都貼滿痠痛貼布，我問他怎麼不用我們送的高壓清洗機？他說泥土太厚，所以還不太能用到，但我們知道未來會需要，所以就先訂了這個貨」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲于美人請各方幫忙，送高壓清水機到花蓮。（圖／翻攝臉書）

于美人提到，災情剛發生時，因為交通不便，所以貨運上也遇到很大的困難，「現在水電都比較能供應得上了，那時候杜詩梅看到我臉書貼文，有來問我這要怎麼添購，我說沒關係，我們就送了50幾台過去，前後總共捐出224台，總價大概88萬多」，但她認為心意無法以數字來衡量，「只要用得上就是最大的心意，每一個鏟子超人你要怎麼算總額？愛心是無價的」。

遺憾的是，她在進香時認識的一個年輕朋友，對方的外婆在這次災情中不幸罹難，讓她忍不住哽咽落淚：「他的外婆就是那個高舉小女孩上屋頂的老人家，其實不是到屋頂，是把她舉到吊燈，因為小女孩很輕，所以才可以從吊燈爬到屋頂上等救援」，她表示會持續關心和幫助朋友，希望他能早日走出傷痛。