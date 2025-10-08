夢多沒參加《中文怪物》被追問　認「製作單位找過我」曝婉拒內幕

記者蔡宜芳／綜合報導

法國YouTuber酷斥資500萬打造網路節目《中文怪物》，邀來各界在台外國人進行中文挑戰賽。雖然節目有許多藝人、網紅參與，但仍有不少知名名人沒有參與。其中，來自日本的男星夢多就被追問為何沒有參加，他也於8日給出答案。

▲酷製作的《中文怪物》相當受歡迎。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream）

夢多在上傳的影片中坦言，《中文怪物》的節目方確實曾邀請他，但自己婉拒的主要原因有幾個，其中之一是和酷並不熟，「沒有看過他的節目，所以我怕我的節奏跟他們的節奏不太一樣。」夢多也直言，《中文怪物》聚集了許多網紅與素人參與，而自己擔心無法融入節目氛圍，「畢竟很多網紅跟素人的朋友比較多，我怕搭不上他們的節奏。」

▲夢多分享沒參加《中文怪物》的原因。（圖／翻攝自Instagram／mondo0718）

此外，夢多還幽默自嘲自己的中文程度是最大障礙，他坦白說：「主要是沒有學過中文，ㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌ就極限，還有四聲。」不過，網友都留言表示「夢多很厲害，沒有學過中文，還講得很流利內」、「你去一定超好笑，可惜了」、「沒學注音不重要，有笑果才好看」。

▲夢多表示自己沒有正式學過中文。（圖／翻攝自Instagram／mondo0718）