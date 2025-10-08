獨家／台AV女優爆內幕「二成在賣春」　最高開價百萬元：可提高行情

記者蔡琛儀／專訪

AV女優金寶娜是台灣知名成人品牌大象傳媒2025年重點力捧女優，她過去曾在廣告公司、夜店待過，後來進到成人產業做場記，更成為一名專業的AV女優，徹底改變她的人生，也讓她在這個產業能看到更多面向。先前曾有傳聞日本AV女優來台做S（性交易），金寶娜被問到此事坦言：「現在的AV女優私下接S的很少，大概有八成沒有。」

▲AV女優金寶娜原本是場記出身。（圖／記者李毓康攝）

至於剩下一兩成的人，則是本來就有在接S，「她們有在拍片的，就可以提高做S的行情。」金寶娜透露以前確實比較聽說很多人在接，自己也曾被開價100萬元邀接S，甚至30萬、50萬、60萬元的價碼都聽說過，原本一度因金錢關係心動，「但我怕會留下無法想像的創傷。」理智還是把她拉回來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金寶娜是文藻傳播藝術系畢業，曾在廣告公司任職，也做過秘書，後來爸爸生病在金錢壓力下從事了她口中的「服務業」，包括酒店公關、酒促等，後來遇上成人平台SWAG崛起，她被學長找去幫忙到幕後人員，負責場記、打雜、上字幕、準備道具等，笑說那段時間「比拍片還累」。

▲金寶娜自曝從小就看A片。（圖／記者李毓康攝）

在看似日復一日的生活中，有一天拍片現場遇到AV女優臨時有事打退堂鼓，找的替補演員又因為下體受傷被醫生強制住院，從小看A片長大的她自告奮勇：「我就說：『那換我試試看吧。』」金寶娜說，當下根本沒多想，只覺得開心又尷尬，因為現場全是自己熟悉的同事，也就此打開了全新的職涯大門。

她回憶最崩潰的一場戲，是遇到沒經驗又沒事先觀摩的新人男優，還讓她罕見在片場發飆，「他完全不知道在幹嘛，身上有味道又硬不起來，導演只好改成我幫他。」結果對方又猴急著想趕快結束，竟然連保險套都沒戴就一股腦要衝，立刻被導演阻止拉開，金寶娜事後氣到直呼：「他有實習面試嗎？根本來亂的！」

▲金寶娜不只侷限成人產業，也進修戲劇課程，並開拓副業。（圖／記者李毓康攝）

不過金寶娜也悄悄分享，現在拍成人影片片酬已經沒有以前好，「我聽過最狂的是20萬，但那很少數。」她也坦承業配不好接，於是開始做美甲、美胸按摩，甚至上專業演技課精進自我，期望有一天能出演戲劇，而她先前就參與拍攝電影《角頭—鬥陣欸》，持續朝多方面發展。