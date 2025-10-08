獨／抱病也要圓夢！顏正國賽車節揮旗　理事長曝「那句話」引淚崩

記者吳奕靖／高雄報導

昔日以《好小子》系列爆紅、童星出身的男星顏正國，7日因肺腺癌辭世，享年50歲，這位從影多年的男星在最後一場公開亮相「斗六賽車節」中，仍以微笑和力氣完成了「揮旗啟動」的儀式，成為他生命最後的身影。活動主辦單位「台灣國際汽機車運動競技交流協會」理事長蕭炤和受訪時，回憶比賽前一夜數度哽咽，他說，「那一刻，他說這是我的夢，也是他的夢。」

▲顏正國在9月份出席最後一場公開活動，就是雲林賽車比賽。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蕭炤和回憶，這份「夢」始於五年前，「這個協會是我跟他兩個人一起想好創立的，我是會長，他是榮譽理事長」，他說，兩人從無到有，一路走過八個縣市、三次造訪恆春機場，只為讓台灣的賽車活動被視為正式運動，「我們不是飆車族，我們是推動賽車運動的人。台灣還沒把它列為運動，我們就在努力改變這件事。」

▲顏正國在2020年高雄駁二車展，他來參訪嘉賓。（圖／記者吳奕靖翻攝）

疫情期間，兩人甚至一起送口罩、酒精給警局與民間團體。顏正國身為協會榮譽理事長，從不擺架子，總親力親為。「他對每件事都很認真，不管是活動、公益、還是朋友。」

談起活動前夕的場景，蕭炤和聲音顫抖。「活動前一晚，我忙完要去跟市長吃飯，他在飯店大廳遇到我，氣色不好，說『人太多、空氣有點悶』，整個人都不太舒服。」他一度勸顏正國不要出席，但對方卻堅定回應：「這是我的夢啊，也是他的夢。」

蕭炤和說，那一刻他心頭一震，「那句話我一輩子忘不了，他是那種明知道身體不好，還要撐著完成夢想的人。」

蕭炤和說，9月20日那天，顏正國站在斗六賽車節開幕台上，穿著簡單的外套，神情堅毅，「揮旗是儀式的一部分，象徵活動啟動，當時他單手拿起大旗，笑著揮下去，全場掌聲不斷，誰也沒想到那竟是他人生最後一次公開亮相」，隨後顏正國就回到車上休息，體力虛弱無法觀賽。

活動結束隔天，顏正國還傳訊息給他，開心地看著新聞報導，說要親筆寫一幅字送給市長。「他原本計畫要去廈門談工作，回來後馬上寫字送人...但這些計畫，都成了夢。」

▲顏正國在2020年高雄駁二車展，他來參訪嘉賓。（圖／記者吳奕靖翻攝）

「他走得太快了」，蕭炤和語帶哽咽地說，去年11月，他是除顏正國妻子外，第二個得知病情的人，「他不讓我對外說，只說還能控制、還在治療。每次通話，他都先問我爸的狀況，他真的很善良。」

蕭炤和表示，他7日得知死訊後，第一時間就趕搭高鐵北上，「我一到，他媽媽一看到我，大家都哭了，那種感覺真的……很難接受」、「阿國當初就跟我說，『會長，你跟我，我保證你一定拿到賽車牌照』，他希望我一起去賽車，一起去推動這件事」，如今，他決定繼續完成好友未竟的夢，「他不是在追逐速度，而是在追逐信念。賽車不是飆車，是一種專業、一種運動精神。」

蕭炤和抬頭望著天，語氣平靜卻滲著淚意，「我相信他還在看著，因為這場夢，我們會繼續跑下去。」

▲顏正國在2020年高雄駁二車展，他來參訪嘉賓。（圖／記者吳奕靖翻攝）