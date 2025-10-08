女星挖土戴水晶甲遭罵　丹妮婊姐揭「女性救災難題」：邏輯真怪

記者蔡宜芳／綜合報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界都出錢出力協助救災，而網紅丹妮婊姐也加入行動。她在8日也分享救災心得，表示女性參與救災要面對的難題，真的只有女性才懂，直言酸民的邏輯很奇怪。

▲丹妮婊姐日前加入救災行列。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

網紅妍安、女星篠崎泫近日都到花蓮加入「鏟子超人」的行列，然而卻分別因為穿名牌靴、戴水晶甲遭到非議。對此，丹妮婊姐在8日的發文中表示：「女生參與救災，我覺得所要面對的凝視審判，真的只有女性才能懂，彷彿救災就不能整理儀容，你只要透露出一點點漂亮不狼狽，就會被網友罵在家修指甲不是很好！這到底是什麼奇怪的邏輯嗚嗚。 」

▲篠崎泫因戴著水晶甲去救災挨酸。（圖／翻攝自Facebook／篠崎泫 Hsyan）

丹妮婊姐也提到，因為自知體力不好，所以一開始是報名動物救援小組，但到場才發現幾乎無事可做，因此馬上問還有哪裡需要幫忙，「就這樣跳上了機車去到一級戰區，難度很高的佛祖街，這裡非常缺人。花蓮到處人都超和善跟熱心，有問題就是大膽到處問即可！」

▲丹妮婊姐分享救災心得。（圖／翻攝自Facebook／丹妮婊姐星球）

對於全台發揮愛心當志工，丹妮婊姐也感動直說：「真的超級感恩所有各種超人跟志工，在這種天氣下多少人不分男女連續猛挖好幾天，他們的偉大我找不到言語來形容。」她笑說，自己以前總是囂張放話說「沒有大錢的工作，我才不要曬太陽跟早起」，連拍婚紗都只在室內拍，但因為自己深愛台灣，所以願意「打臉」衝去災區幫忙。