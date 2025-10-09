ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
顏正國靈堂照外流！鋼鐵爸怒發聲
陶晶瑩認了迷上白敬亭！　「不敢自稱白太太」全因害怕老公李李仁

記者黃庠棻／台北報導

「新一代陸劇男神」白敬亭主演的懸疑燒腦神劇《不眠日》完整集數在「中天快點看劇」YouTube頻道上架，這是他繼《開端》後再度挑戰「時間循環」題材，劇中白敬亭飾演特警「丁奇」，大學時期因醉酒落水意外進入時間迴圈。

▲《不眠日》由白敬亭主演。（圖／中天電視提供）

▲《不眠日》由白敬亭主演。（圖／中天電視提供）

而此次劇情設定與過去同類型的作品不同，是將「時間循環」的內容再升級，以「單日五次循環」為核心，並且完整保留前一次循環的記憶，像進入遊戲修羅場需要不停試驗與抉擇，並在第五個循環改變最終的命運，劇情節奏緊湊並且埋下許多懸念，背後更藏著與白敬亭同為時間循環感知者的大反派「烏賊」，撲朔迷離的劇情走向，引發網路上熱烈討論，一同抽絲剝繭找出真相，以及探討幕後大Boss的廬山真面目。

▲《不眠日》由白敬亭主演。（圖／中天電視提供）

▲《不眠日》由白敬亭主演。（圖／中天電視提供）

白敬亭提到當初要接拍《不眠日》時，不免擔心題材與過去的作品《開端》相似，戲路會被限縮在同類型的劇種，坦言「我們演員演一類角色，比較成功或者有影響力之後，就會收到大量同類型的劇本，其實對於演員來講，我覺得觀眾會有審美疲勞，雖然再去飾演這樣的角色，對於演員來說是舒適圈，但大多數演員不選擇這樣的一個結果」。

▲《不眠日》由白敬亭主演。（圖／中天電視提供）

▲《不眠日》由白敬亭主演。（圖／中天電視提供）

對此，白敬亭更解釋道雖然兩部劇題材相似，但人物背景、細節以及結構都不相同，而且對於題材更得心應手，能將過去的作品作為借鑑，突破以往的演繹方式「會想很多的細節把他的人物背景、人物小傳豐滿化，然後去交流」，更分享到自己在《不眠日》藉由五次循環大膽挑戰各式各樣的髮型，像是「超萌鍋蓋頭」、「捲捲爆炸頭」等被惡搞的髮型，就是白敬亭自己的想法，毫無偶像包袱。

《不眠日》以香港為故事背景，並且是港片最經典的警匪片題材，劇中白敬亭不僅要挑戰粵語台詞，也有許多動作戲，雖然過去在拍攝古裝戲時挑戰過打戲，但還是有所不同，加上會依劇情而調整不同風格的動作戲，像是近身搏鬥、槍戰、爆破戲等。

▲《不眠日》由白敬亭主演。（圖／中天電視提供）

▲《不眠日》由白敬亭主演。（圖／中天電視提供）

該劇更請來好萊塢動作導演來協助設計激烈打戲場面，白敬亭還分享劇中最令他印象深刻的是爆破戲「覺得是一個很新鮮的嘗試，也很忐忑」，為了詮釋出因爆破的威力而震飛，他更是不斷嘗試往後倒地的動作，拍完後更是讓他頭有點暈眩，但他也被實景爆破的場面所震撼。

先前，白敬亭在《難哄》一劇飾演深情男「桑延」擄獲不少粉絲，就連陶晶瑩都為他瘋狂，更曾經到上海買白敬亭的潮牌，當《不眠日》一播出，陶晶瑩在主持電台節目中也分享自己是立刻追劇，還自稱是「白姐」，表示不敢做「白太」，笑說「因為我已經嫁做人婦了，我老公他都會看，他會覺得說『你講話可以這麼不守婦道嗎？』」。

▲《不眠日》由白敬亭主演。（圖／中天電視提供）

▲《不眠日》由白敬亭主演。（圖／中天電視提供）

談及《不眠日》的劇情，陶晶瑩不僅誇讚劇情節奏精彩，也驚艷白敬亭的演技「我覺得這完全是為了小白量身打造的劇本，你會以為是動作戲，但不全然是，你看他大長腿在那邊翻，很帥然後各種英雄的動作，你就覺得『好帥好帥好英雄喔』，可是導演也給他另外一個空間，因為他知道白敬亭很會耍寶，也給他演喜劇的空間」，對於白敬亭的新作給予高度好評。這部題材新穎的《不眠日》完整集數已在「中天快點看劇」YouTube頻道上架。

