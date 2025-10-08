ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
串流收視週榜／趙露思《許我耀眼》稱冠2平台！《器子》全球第3爆紅

記者陳芊秀／綜合報導

10月接連有中秋連假、雙十國慶連假，台灣觀眾將會有很多時間來大追串流劇集、電影囉！《ETtoday星光雲》與大家一起關心最新一週串流收視排行，以下4部劇集、電影、動畫都是台灣串流界最具人氣的作品，其中台灣電影《器子》更是揚威全球。

器子

▲▼串流收視週榜（9/29-10/5）。（圖／翻攝自微博）

▲《器子》。（圖／翻攝自臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

張孝全主演的電影《器子》（Organ Child）紅到海外了！該片自9月30日在國際平台Netflix上線，首週在全球熱門週榜非英語片排名第3名，突破340萬觀看時數，並且是台灣與香港週排行第一。該片描述含冤入獄的父親，出獄後向活摘器官的犯罪集團展開報復行動，為女兒復仇。該片的評價雖然兩極，上線首週獲得全世界將近46個國家地區的觀眾關注，更罕見攻進日本、南韓，甚至歐美等地的熱門榜。海外觀眾普遍對於非法器官販賣的主題相當感興趣，顯示出台灣犯罪驚悚片在海外掀起一波關注潮。

▲▼串流收視週榜（9/29-10/5）。（圖／翻攝自微博）

▲《器子》突破340萬觀看時數衝上全球非英語電影週榜第3名。（圖／翻攝自Netflix）

許我耀眼

▲▼串流收視週榜（9/29-10/5）。（圖／翻攝自微博）

▲《許我耀眼》。（圖／LINE TV提供）

台灣人就是愛趙露思！由趙露思搭檔陳偉霆演出的都會時裝劇《許我耀眼》，目前是Netflix台灣節目類熱門週榜第一，也是LINE TV週榜第一，且Netflix此次僅在台灣播出，目前天天都是日榜收視冠軍。該劇改編自作家張悅然於2017年發表的小說《大喬小喬》，劇版改編幅度大，描述女主播「許妍」與富豪丈夫的假面婚姻，後半段上演男方的「追妻火葬場」，劇集在大陸無預警空降開播，根據大陸「酷雲數據」，《許我耀眼》單集播放量已經破億，在「雲合數據」收視市佔率突破41.7%，是2025年第3部市佔率破40%的劇集，數字不斷在刷新紀錄，網友紛紛形容趙露思「偉大」，其收視號召力再度被見證。

▲▼串流收視週榜（9/29-10/5）。（圖／翻攝自微博）

▲《許我耀眼》收視市佔率41.7%。（圖／翻攝自微博）

▲▼串流收視週榜（9/29-10/5）。（圖／翻攝自微博）

▲《許我耀眼》單日播放量在大陸破億。（圖／翻攝自微博）

凡人修仙傳動畫版

▲▼動畫《凡人修仙傳》。（圖／MyVideo提供）

▲動畫《凡人修仙傳》。（圖／MyVideo提供）

來自大陸的《凡人修仙傳》動畫版在台灣大受歡迎！作品在多個平台播出，最新一週在MyVideo週排行第4名、Hami Video週排行第5名，在KKTV第8名，是少數在台灣串流掀起收視熱潮的大陸動畫。動畫改編自忘語創作的同名小說，描述窮小子韓立以凡人之姿在修仙世界歷險，最終得道成仙的故事，動畫版進度比楊洋主演的真人劇版還多，吸引不少觀眾每週等更新觀看。

暴風圈

▲▼串流收視週榜（9/29-10/5）。（圖／翻攝自韓網）

▲《暴風圈》。（圖／翻攝自韓網）

《暴風圈》由女神全智賢搭檔影壇男神姜棟元，描述總統選戰發生暗殺行動，進一步揭發驚天陰謀的過程，同時故事也加上愛情元素。根據統計網站FlixPatrol發表的數據，韓劇《暴風圈》（Tempest）在台灣 Disney+ 平台上的表現極為亮眼，展現了「霸榜」等級的統治力。繼上線以來連續18天日榜第一，一度因動畫《地球特派員》被擠下第2名一天後，本劇自10月1日重回第一名，至10月7日，連續7天都穩居冠軍寶座，足見該劇在台灣市場擁有極高的話題度與收視黏著度。

【台灣各家串流平台收視】(iQIYI因十一連假延遲更新)

Disney+／《暴風圈》週排行第一

▲▼《暴風圈》Disney+週冠軍。（圖／Disney+臉書）

▲《暴風圈》Disney+週冠軍。（圖／Disney+臉書）

friDay影音／《我的青春》霸榜第一、泰劇《唯有你》重回前3

▲▼MyVideo收視週榜（9/29-10/5）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（9/29-10/5）。（圖／MyVideo提供）

Hami Video／基努李維《捍衛任務復仇芭蕾》蟬聯冠軍

▲▼Hami Video收視週榜（9/29-10/5）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（9/29-10/5）。（圖／Hami Video提供）

KKTV／陸動畫《凡人修仙傳》第8

▲▼KKTV收視週榜（9/29-10/5）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（9/29-10/5）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／趙露思《許我耀眼》奪冠

▲▼LINE TV收視週榜（9/29-10/5）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（9/29-10/5）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《零日攻擊》完結第一

▲▼MyVideo收視週榜（9/29-10/5）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（9/29-10/5）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《器子》進全球電影榜《許我耀眼》台灣第一

▲▼Netflix收視週榜（9/29-10/5）。（圖／Netflix提供）

▲▼Netflix收視週榜（9/29-10/5）。（圖／Netflix提供）

▲Netflix收視週榜（9/29-10/5）。（圖／Netflix提供）

公視+／《零日攻擊》完結霸榜9周

▲▼公視+收視週榜（9/29-10/5）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（9/29-10/5）。（圖／公視+提供）

※本文版權所有,非經授權,不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

