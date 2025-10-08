顏正國乾女兒賴嬌嬌心碎悼念　「最後11字對話曝光」惹鼻酸

記者王靖淳／綜合報導

50歲男星顏正國昨（7）日傳出病逝的消息，噩耗曝光後令大批粉絲都相當震驚。為此，曾與他合作拍攝《角頭2》的童星賴嬌嬌，稍早也透過臉書發文悼念，並曝光一張兩人生前的對話截圖，讓不少網友看完後為之鼻酸。

▲賴嬌嬌、顏正國因拍《角頭》結緣。（圖／翻攝自Facebook／賴嬌嬌Angel）

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過賴嬌嬌曝光的對話截圖可見到，她在今年新年、農曆新年以及中秋節時，傳送給乾爹顏正國的祝福訊息，以及對方溫暖的回覆，但中秋節這封訊息顏正國未回覆。為此，賴嬌嬌在文中以「親愛的乾爹 #顏正國導演」為開頭，並沉痛地寫下：「得知您離開的消息，心中滿是震驚與不捨」，字裡行間，滿是對乾爹的思念。

▲賴嬌嬌認顏正國當乾爹。（圖／翻攝自Facebook／賴嬌嬌Angel）

賴嬌嬌在文中回憶，自己當初與顏正國導演相識的過程。她表示，自己之所以能有機會踏入演藝圈，全都得歸功於顏正國導演的慧眼，「謝謝您當年給了我第一次拍電影的機會，讓我看見表演世界的美好。」

▲賴嬌嬌曝光與顏正國的聊天截圖。（圖／翻攝自Facebook／賴嬌嬌Angel）

賴嬌嬌也透露，自己與顏正國的緣分，並未因電影殺青而結束，「這些年雖然少了見面的機會，但節日問候的溫暖，始終讓我感受到您真誠的關懷與鼓勵。那份鼓勵會一直留在我心裡，成為我前進的力量。」最後，她在文末寫下：「願您一路好走，在另一個世界繼續自在創作，繼續照亮更多人的生命。永遠懷念您的嬌嬌。」