劉若英開唱「台上變成動物園」！　河馬、大象都來了超萌

記者蔡琛儀／台北報導

劉若英「飛行日」演唱會從2022年啟航至今，橫跨2031天、飛越無數城市，累積超過75萬人同行，締造驚人紀錄。她日前再度返場泉州晉江市第二體育中心主體育館，舉辦第85場演出，以4.0版本升級登場，帶著12位全新「飛行夥伴」華麗起飛，現場猶如夢遊仙境般的「快樂天堂」，觀眾驚呼不斷，氣氛沸騰。

▲劉若英「飛行日」泉州返場演唱會。（圖／相信音樂提供）

相隔2年再回泉州，劉若英邀來曾為陳奕迅、容祖兒編舞的編舞師High King打造視覺奇幻舞台，12位舞者隨著劉若英的輕快歌曲〈年華〉、〈說話〉漫舞，接著又化身白兔、河馬、大象、孔雀與長臂猿，在〈快樂天堂〉時與劉若英一同奔向幸福秘境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

看到歌迷開心的反應，劉若英說：「說實在因為今天可能有新夥伴加入，對我來說很像是第一次演出，然後其實有很多要記的東西、有很多的緊張。」雖然緊張，但她知道歌迷永遠是她最堅強的靠山。

▲▼劉若英和扮成動物的舞者，讓舞台變得童趣十足。（圖／相信音樂提供）

此次劉若英微調歌單，加入〈依偎〉、〈蒲公英〉等經典作品，其中〈蒲公英〉是她早期創作，她感性透露：「這兩天彩排唱這首歌時有點小悲傷，想到剛入行的自己多有雄心壯志，想唱給更多人聽，讓世界更美好。」