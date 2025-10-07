顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

記者王靖淳／綜合報導

50歲男星顏正國以演出《好小子》系列電影走紅，不料在今（7）日傳出病逝的消息，噩耗曝光後令大批粉絲都相當震驚。事實上，顏正國過去在服刑期間勤練書法，還戀上長期通信的女筆友，直到2012年假釋獲准，出獄後便和對方結為連理。

▲顏正國。（圖／翻攝自Facebook／顏正國）

顏正國曾有毒品、竊盜、傷害、槍砲等多項前科，在2001年因擄人勒贖案入獄，當時他一度被檢方求處死刑，但2002年「懲治盜匪條例」被廢除，因而被改判15年有期徒刑，期間他練就一身好書法，最後在服刑11年時因表現良好獲假釋出獄。顏正國在服刑期間和一名女性筆友長期書信往返，相互鼓勵下萌生愛意，2012年3月申請假釋出獄獲准後，兩人共結連理，並於隔年1月產下1女。

事實上，顏正國在國小二年級因出演電影《兒子的大玩偶》入圍金馬獎，出色的演技天分讓他獲得「天才童星」的封號，之後又憑《好小子》系列電影紅遍兩岸三地，星途備受看好。然而巨大名氣卻成為他求學阻力，常常被同學或校外人士找麻煩，他在提出休學後，自己也開始與幫派有了接觸，在12歲那年染上毒癮。

▲顏正國曾因走歪路而入獄服刑。（圖／翻攝自Facebook／顏正國）

此後，顏正國在2012年假釋獲准，接著重拾演員身分，繼電影《角頭2：王者再起》成為票房億萬導演後，再度執導演筒並親自主演電影《少年吔》。如今傳出離世的消息，大批粉絲紛紛湧入他生前最後的貼文底下哀悼，「一路好走！RIP」、「阿國，一路好走」、「小時候的偶像。一路好走。」