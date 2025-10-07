顏正國病逝原因、日期巧撞汪建民　肺腺癌「1年4名人都中標」

記者蔡宜芳／綜合報導

50歲資深男星顏正國於7日傳出離世噩耗，其親友隨後也證實他是因肺腺癌病逝。而事實上，肺癌本就是國人頭號殺手，其中肺腺癌占比達到五成，近一年多來已經有多位藝人證實罹患肺腺癌，去年過世的汪建民也同樣是患者，他去世的日期甚至就是在10月7日。

▲顏正國因肺腺癌病逝。（圖／翻攝自Facebook／顏正國）

顏正國這一年來身形暴瘦得明顯，曾與他合作《少年吔》的男星張峰議，稍早向《ETtoday娛樂星光雲》坦言：「其實國哥去年就生病了。」但顏正國一向報喜不報憂，許多好友都是到他去世，才知道原來他罹患肺腺癌第四期。

而在2024年10月7日過世的男星汪建民，同樣是罹患肺腺癌四期，後來癌細胞擴散至腦部與骨頭，不敵病魔逝世。他在生前也曾被目擊消瘦身影，一共歷經9次化療、60多次電療。

▲汪建民在一年前的今天也因肺腺癌逝世。（圖／翻攝自Facebook／汪建民）

除此之外，近一年多來，也有多位名人證實自己罹患肺腺癌，包括知名魔術師劉謙、資深玉女民歌手王新蓮、杜汶澤愛妻田蕊妮，以及日前入圍第62屆金馬獎的準影帝柯煒林。

▲柯煒林在7月證實罹患肺腺癌。（圖／記者林敬旻攝）

根據衛福部國健署表示，肺癌近兩年來已是「新興國病」，肺癌早期並無明顯徵狀，等到身體出現顯著症狀時已多為晚期，肺癌若能在0期或1期及早發現，五年存活率可高達九成以上；但若延誤至第4期則驟降至僅一成。

國健署也呼籲應注重日常生活中的健康管理，主動戒菸、遠離空氣污染、保持健康飲食和作息，以減少肺癌的風險。若民眾有持續咳嗽未見改善、咳痰帶有血絲或咳血、呼吸急促或喘鳴、持續胸痛、聲音沙啞、骨關節疼痛、體重無預警下降或食慾不振等肺癌警訊，應儘速就醫檢查，避免延誤病情，及早發現有助於提高治療機會。