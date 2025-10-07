ARKis見面會票房開紅盤！　放話：下次要唱更大場

記者蔡琛儀／台北報導

男團ARKis將於10月26日在CLAPPER STUDIO舉辦出道首場粉絲見面會，門票開賣即秒殺，團員們又驚又喜，Vin為幫家人搶票，結果自己反被刷下，笑喊：「真的搶不到！KISS們太強啦！」崇峻也感動表示：「看到門票售罄那刻真的想哭，下次一定要挑更大的場地！」彫秦也承諾：「我們約好，下次要唱更大場！」

▲ARKis上週參加鐵玫瑰音樂節。（圖／FU Entertainment提供）

這次見面會為防止黃牛，特別採實名制購票，讓粉絲直呼超暖心，雁凱笑說：「不愧是我們的信仰，大家都超守規矩！」李定也感性回應：「看到KISS在等待真的很感動，謝謝大家願意花時間支持我們。」團員們預告將準備滿滿驚喜舞台，東翰透露：「有我最喜歡的舞台作品！」Alex笑說：「是大家沒看過的經典之作！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，ARKis日前登上「2025桃園鐵玫瑰音樂節」，與男團F.F.O攜手帶來〈七彩棒棒堂〉等熱血組曲，現場氣氛炸裂。兩團與五校熱舞社合作大秀Dance break，燃爆全場，崇峻與F.F.O勝銘擔任舞蹈編排，笑稱：「我們用凌晨時間排練，是挑戰也是成就！」

▲ARKis「NO KISSi NO FAITH」見面會票房開紅盤。（圖／FU Entertainment提供）

經歷鐵玫瑰音樂節的高人氣洗禮後，ARKis信心滿滿預告粉絲見面會將「再炸一波」，他們將展現8人最強舞台魅力，並推出限定特典，包含拍立得與簽名會，10月18日開賣。ARKis興奮喊話：「希望這份回憶能陪KISS一生，也請大家繼續支持我們！」