記者張筱涵／綜合報導

韓團NCT WISH成員金栽禧今（7日）遭大陸各大營銷號指出，在結束大陸簽售活動返韓途中，被拍到在機場休息時觀看日本動畫《我的英雄學院》，相關照片曝光後在微博上引發激烈爭議。

▲金栽禧隸屬於NCT WISH。（圖／翻攝自Instagram／nctwish_official）



據大陸網友指出，金栽禧在結束大陸行程、準備搭機返韓時，於機場大廳觀看《我的英雄學院》。部分網友指責此舉「不尊重中國」，甚至留言批評「真的好諷刺」、「對得起祖宗嗎」，還有人指出「評論區洗白的IP大多來自東北和陝西」，引發地區言論爭執。

但也有粉絲出面緩頰，表示金栽禧只是「個人休息時間的娛樂行為」，並強調「觀看劇集的集數與任何辱華背景無關，未曾推薦或宣傳，全程只是被偷拍」，支持者認為：「看動畫與支持政治立場是兩回事，沒必要無限上綱。」

▲金栽禧被拍到在看《我的英雄學院》。（圖／翻攝自微博／泡菜搬运工）



事實上，會引起這次的風波源於2020年初《我的英雄學院》志賀丸太事件。該作品在《週刊少年Jump》連載時，登場了一名反派角色「志賀丸太（しが まるた，Shiga Maruta）」，名字被韓中兩國讀者指出與日軍731部隊對人體實驗受害者的侮辱性稱呼「丸太（Maruta）」相同。

當年事件爆發後，中國大陸平台如Bilibili、騰訊動漫、愛奇藝等均下架動畫及漫畫內容。作者堀越耕平與出版社集英社隨即發表聯合聲明道歉，解釋「丸太」原意僅是為了描寫角色外形「圓滾滾、胖胖的」，並無意影射歷史事件，同時修改角色名為「殼木球大」，然而新名字又因與「屍體」、「九州大學活體解剖事件」產生聯想，再度引發部分不滿。

此後，《我的英雄學院》在大陸長期被部分網友視為「辱華動畫」，並被戲稱為「鬼子學院」或「櫃子學院」，近年更發生過相關coser遭攻擊的事件。

▲「金栽禧 我的英雄學院」登微博熱搜。（圖／翻攝自微博）