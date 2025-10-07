巨胸主播轉播奧運「裡面像沒穿」爆紅！　首回應肉色上衣事件

記者陳芊秀／綜合報導

日本美女主播中川安奈過去是NHK人氣主播之一，因擁有傲人上圍，被封為主播界的「峰不二子」，2024年轉播巴黎奧運時，上衣穿搭一度引發「裡面像沒穿」的網路騷動。如今她成為自由主播，7日上節目首度回應肉色衣服事件。

▲日本前NHK美女主播中川安奈。（圖／翻攝自IG）

中川安奈參加電台節目，談及去年轉播奧運印象最深刻的事，笑說「我在開幕式轉播時穿的衣服，被說看起來像是沒穿。」她當時穿著一件米色上衣，因顏色與膚色相近，在鏡頭前看起來好像「沒穿衣服」，對此她首度回應道：「我那時候想著希望選手們都能拿到金牌，就和造型師討論後穿了金色內搭、帶金色亮片的上衣。外面再搭配一件白色夾克，結果被說『那件白夾克下面看起來像是裸的』。」

▲中川安奈轉播奧運，上衣穿搭「裡面像沒穿」意外在日網爆紅。（圖／翻攝自X）

主持人向井慧苦笑承認：「雖然不好意思，不過我認識中川小姐也是從那次巴黎奧運開始的……。」中川安奈笑說：「我自己也嚇了一跳，現場的人其實也沒說什麼。不過透過螢幕看，確實、嗯……後來才理解。」至於因此自己的名字被更多人認識，她表示：「現在回想起來，只剩下感謝的心情啦。結果來看，這也算是好事吧。」

中村安奈在主播圈擁有不小人氣，3月底離開NHK電視台後，曾傳出各家電視台搶人大戰。而她目前則是成為自由主播，活躍在各家電視台，日前更接下寫真周刊的拍攝邀約，魔鬼身材也不再隱藏了。

▲中川安奈成為自由主播，日前點頭拍性感寫真。（圖／翻攝自IG）