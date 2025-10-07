Joeman「IG噤聲元元」現場被抓包！　尷尬認了忘解鎖：後來有和好

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber Joeman（九妹）與「呆萌女神」元元（吳婕安）私下交情甚篤，時常合作拍片。昨（6日）他發布了一則短片，內容竟是他忘記自己將元元的IG帳號設為「噤聲」名單，結果當場被元元抓包，大型「社會性死亡」現場讓Joeman尷尬不已，影片PO出後也讓所有網友全部笑翻。

▲元元發現IG帳號被Joeman設定為噤聲名單。（圖／翻攝自Joeman IG）

影片一開始，元元便向Joeman提出質疑，直指「你人生從來沒有按過我任何一篇讚」，懷疑好友偷偷噤聲了她。起初，Joeman不斷否認，但在元元的堅持下只好亮出手機，沒想到頁面果真顯示他對元元按下了「噤聲」，讓他當場啞口無言，場面一度尷尬到冰點。

▲Joeman緊急解鎖。（圖／翻攝自Joeman IG）

為了化解危機，Joeman的求生慾瞬間爆發，在解除噤聲後，開始用一連串極度浮誇的讚美試圖圓場，稱自己是因為「妳的光芒太耀眼，我會自卑」、「看到妳會讓我覺得我不配」，才會選擇噤聲。不過，仍在專心研究手機的元元，完全沒聽見這番說詞。

有趣的是，影片的最後，Joeman在車上笑稱元元根本是「刀子嘴豆腐心」。原來，前一刻還在吐槽他的元元，下一秒卻正在用手機，非常認真地幫Joeman修圖，兩人之間的逗趣互動，也足見彼此的好交情。Joeman事後在貼文中標註「#社死」、「#後來有和好」、「#應該吧」，元元也現身留言區，開玩笑地回嗆：「得不到我就噤聲我？」兩人從線下吵到線上的互動笑翻大批粉絲。