黃子佼被指車禍肇逃　本人不忍了直接出來說明

藝人黃子佼因購買、持有兒少性影像，一審遭判刑8月，目前全案仍在上訴中，黃也因此斷送事業、婚姻。未料官司還沒處理完畢，黃子佼今年8月份又涉嫌車禍肇逃，警方通知其到案說明後，將依肇事逃逸、過失傷害函送新北檢偵辦。但黃子佼立刻請經紀公司回應，並要求尊重事故現場事實。

▲ 藝人黃子佼被報導出現行車事故。（圖／記者黃克翔攝）

黃子佼委託經紀公司提出聲明表示，根據今日部分媒體報導黃先生發生之交通事故，內容有誤，特此通知。

▲黃子佼與孟耿如被報導已離婚。（圖／翻攝自Facebook／孟耿如）

根據二重派出所調閱當天現場路邊監視器，影片清楚錄示：黃先生駕駛的車輛，是為閃避與禮讓左前方對向的摩托車，採取煞車動作，停頓讓行，才繼續往前方左彎道前進。

聲明中續表示，影片顯示，在此同時，後方一台機車，從黃先生車子的右側，同向往前行駛。影片繼續顯示，黃先生車子駛離，但該機車竟已經翻倒在地。雙方權責，尚待檢方釐清。

而車內的黃先生，當下專心開車，並未聽到任何呼叫或右側碰撞聲音，因此，自然沒有下車查看後離開的畫面，是依照常理，持續穩定往前行進。

當下行車視線，也自然是望向左前方彎道路段，未查右後方任何異狀，所以沒有逗留依規定善後，並非知情而肇事逃逸。黃先生是於九月底，接到派出所通知，才得知八月底現場此況。

在九月底派出所通知筆錄約定日之提早五天，黃先生已親自開該車前往，提供拍照鑑識（目前尚無結果），且誠懇積極處理筆錄事宜。

黃先生在派出所與警員一同看完影片，感到相當意外，但也對該騎士深表抱歉，並願意負擔損失。

請報導時，尊重事故現場事實。勿干擾調查進度。如有疑慮，懇請務必洽三重分局二重派出所，查證以上所述之監視器影片內容，請勿以訛傳訛誤導視聽。

特此，感激不盡。祝大家行車平安。