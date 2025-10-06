人美心也美！子瑜、舒華心繫花蓮「捐巨款救援」　陶晶瑩幫牽線感動發聲

記者孟育民／台北報導

花蓮光復鄉遭受洪災重創，全台志工及善心人士紛紛化身「鏟子超人」湧入災區清淤泥，連日來也不斷有名人加入行列。陶晶瑩先前才透露舒華跟子瑜透過她要捐款，更表示捐款金額不是小數字，在廣播節目《陶色新聞》又提到此事，「她們交由我運用，我就請杜詩梅在花蓮最前線看，都會陸續捐錢給花蓮使用，她們真的都很可愛，分別都跟我聯絡，也是一份對台灣的愛跟關心。」

▲舒華、子瑜捐款救援花蓮。（圖／翻攝自IG)

台灣人民團結一心，紛紛出錢出力為花蓮盡一份心力，陶晶瑩第一時間也捐錢給當地教會，老公李李仁也前往光復鄉鏟土陶晶瑩表示原本也想一同前往，最後放棄念頭，「我看到那個土，我想說去會造成別人的負擔。看到很多家長帶著小孩去，其實也是很好的教育，從生活當中去學習如何同理別人、幫助別人。」

▲陶晶瑩在節目中聊到花蓮災情。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）



陶晶瑩認為這半年花蓮會有很多需要幫忙的地方，所以自己也會盡一份力量，但看見大家的善心感動說：「這次很美很美，看見台灣愛的力量，大家各個專業，有煮菜的師父在那邊一直煮。」