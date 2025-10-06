伊能靜探班老公吃太好：近期最胖！　揭「12小時輕斷食」2天狂瘦法

記者蔡宜芳／綜合報導

女星伊能靜和大陸演員秦昊在2015年結婚，兩人婚後一女。她近日在社群拍片分享近況，坦言去探班老公，竟然被餵胖好幾公斤，她也為此分享自己的健康減肥法，強調「養好粒線體非常重要」。

▲伊能靜透露自己在休假期間去秦昊的劇組探班。（圖／翻攝自微博／伊能靜）

伊能靜透露，因為假期期間探班老公秦昊的劇組，被滿桌美食誘惑，導致體重暴增，「我今天早上一量，居然是我這陣子最胖的時候！」表示自己前陣子與兒子小哈利跳舞時，體重大約是51公斤，如今已經胖到55公斤，她為此決定展開為期兩天的「12小時輕斷食」，希望能在11日的直播前瘦回52公斤。

伊能靜說，許多人好奇她為何總能快速調整體態，她也大方分享關鍵在於「粒線體健康」。她解釋，所謂高能量的狀態，其實來自於細胞中充滿健康的粒線體，粒線體除了製造能量，還有啟動細胞自我修復與凋亡的重要作用，「所以養好線粒體（粒線體）非常重要！」

▲伊能靜分享自己的瘦身法。（圖／翻攝自微博）

談到養護粒線體的三大重點，伊能靜首先推薦「輕斷食」。她指出，輕斷食不僅能幫助身材管理，更能啟動細胞的自我清理機制，「輕斷食一週一定要做一次，每次持續12小時，期間只能喝流質食物，不碰糖和精緻碳水。」她也特別提醒，「12小時輕斷食」和常見的「16+8飲食法」不同，輕斷食期間必須以蛋白質與蔬菜為主，如果想吃碳水，建議選擇藜麥等粗糧。

此外，「壓力管理」與「睡眠品質」也很關鍵。伊能靜表示，心理壓力會讓皮質醇飆升，進而傷害粒線體，因此她習慣用深呼吸或泡澡來釋放壓力，「好的睡眠是修復粒線體的黃金時間，如果長期睡不好，就會增加發炎和氧化壓力。」