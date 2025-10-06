女星才捲《新說唱》導演小三疑雲　「暴瘦剩不到42kg」嚇壞：歷史新低

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
乃萬才捲《新說唱》導演小三疑雲　「暴瘦剩不到42kg」嚇壞：歷史新低

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸28歲女星乃萬曾參加過兩季《中國新說唱》，2020年更因選秀《青春有你》人氣再翻漲。不過，她日前捲入小三疑雲，被拍到和《新說唱》導演車澈舉止親密，而她4日也透露體重暴瘦剩不到42公斤，引發網友關注。

▲▼乃萬才捲《新說唱》導演小三疑雲　「暴瘦剩不到42kg」嚇壞：歷史新低。（圖／翻攝自微博）

▲乃萬日前被拍到和車澈在大街上摟抱。（圖／翻攝自微博）

乃萬在9月曾被爆和已婚的車澈過從甚密，引外界揣測她介入對方的婚姻。雖然車澈的妻子李嘉格立刻澄清「我和老車早已恢復朋友關係」，坦承雙方已經離婚，但乃萬和車澈交往的緋聞仍受到不少非議。

而乃萬4日在微博曬自拍照，附上了一張量體重的照片，數字顯示165公分的她，體重僅剩41.75公斤。乃萬表示：「沒文案，有漂亮人生。但不能再瘦了，真的，歷史新低，嚇到自己了 。」

▲▼乃萬才捲《新說唱》導演小三疑雲　「暴瘦剩不到42kg」嚇壞：歷史新低。（圖／翻攝自微博／乃萬N1NEONE）

▲▼乃萬分享最近體重只有41.75公斤。（圖／翻攝自微博／乃萬N1NEONE）

▲▼乃萬才捲《新說唱》導演小三疑雲　「暴瘦剩不到42kg」嚇壞：歷史新低。（圖／翻攝自微博／乃萬N1NEONE）

由於乃萬突然暴瘦，讓不少人猜測她是受到緋聞影響，也有許多粉絲擔心留言。對此，乃萬則安慰粉絲說：「寶寶別心疼我了，照顧好你們自己，看你們健健康康的就行，我這麼大人了，自己會照顧好自己的，放心吧。」表示放假回老家吃幾天飯就會恢復。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

乃萬

