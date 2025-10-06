ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
King Gnu宣布來台攻蛋！　站上萬人場地「連續2天狂歡」日期曝光

記者吳睿慈／綜合報導

日本神級樂團King Gnu由常田大希、勢喜遊、新井和輝、井口理組成，以融合另類搖滾與獨特流行感的音樂風格，被稱為「Tokyo New Mixture Style」，他們的歌曲受到許多樂迷喜愛，2024年4月一連兩天在台北流行音樂中心開唱，6日傳來新巡演消息，他們即將在明年登上台北小巨蛋狂歡，且一次2場的演出，要和萬名樂迷共度美好時光。

▲▼ ▲▼ King Gnu宣布來台攻蛋！　站上萬人場地「連兩2天狂歡」日期曝光。（圖／好玩提供）

▲King Gnu宣布來台攻蛋，站上萬人場地連續狂歡2天。（圖／好玩提供）

King Gnu主唱井口理日前無預警宣布結婚消息，團隊迎來雙喜，全新巡演「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」的日程與場地正式公布，本次巡演將巡迴樂團史上最多的15座城市。高松、廣島為睽違7年再次舉辦，新潟、曼谷、香港則為首次開唱。巡演不僅涵蓋日本國內，更延伸至曼谷、香港、台北、上海、首爾等亞洲城市，展現出樂團嶄新的規模與氣勢。

「King Gnu CEN+RAL Tour 2026」自2026年2月21日在仙台的宮城Sekisui Heim Super Arena開幕場起，截至目前為止最終場定在2026年6月21日首爾的KSPO DOME，共計5個月、29場演出，亦創下King Gnu歷來最多場次紀錄。

▲ King Gnu宣布來台攻蛋！　站上萬人場地「連兩2天狂歡」日期曝光。（圖／好玩提供）

▲King Gnu全新巡演場次公開。（圖／好玩提供）

台灣樂迷部分同樣有福，King Gnu預計在2025年6月6、7日連續兩天站上台北小巨蛋，2天預計與2萬名樂迷同歡，票價資訊雖主辦單位待日後公布，但消息一出立刻引起討論熱潮。

關鍵字

King Gnu

池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀

