老婆領完獎換老公！馮德倫「親生IP」得獎　榮獲潮玩界奧斯卡肯定

記者蕭采薇／綜合報導

繼太太舒淇在赴釜山影展獲獎後，馮德倫創立的動漫IP「BUCKET MAN」今年問世，首個企劃就是跟「香港公仔教父」劉建文（Michael Lau）的聯名公仔，推出後隨即售罄，大受歡迎。日前馮德倫現身「潮玩界奧斯卡」，以「親生IP」拿下大獎。

▲馮德倫近年來將一部分事業重心放在動漫IP「BUCKET MAN」。（圖／記者屠惠剛攝）

馮德倫被譽為「潮玩界奧斯卡」的潮玩藝術、文化與設計界盛事「DesignerCon 2025」，並獲得大會頒發「Rising IP大獎」，藉此表揚其在創意、科技及文化產業發展的優厚潛質。在頒獎典禮上，馮德倫表示：「非常感謝主辦單位及大家對『BUCKET MAN』的關注及支持，這是對我們創作團隊努力的肯定。」

▲馮德倫進軍潮玩界親生IP奪「Rising IP大獎」。（圖／BUCKET MAN提供）



「DesignerCon」2005年於美國加州舉行，是北美最大型年度藝術和設計活動之一，適逢DCon 20週年，今屆DCon登陸亞洲，並以香港作為首站，一連兩天於香港亞洲博覽館舉行，以流行藝術和文化為主題，逾200家來自香港及海外藝術家、收藏家和潮流愛好者參與，以其獨特的設計、藝術、時尚及都市文化融合，引領多元次文化交流。

▲馮德倫與跟「香港公仔教父」劉建文的聯名公仔，推出後隨即售罄。（圖／BUCKET MAN提供）



未來，「BUCKET MAN」 除了繼續推動跨界合作，潮玩，潮流服飾及音樂等，更會主力打做動畫、網漫（Webtoon），力求建立一個多元化國際級IP互動產業。馮德倫強調，這個角色不僅是一個動漫「BUCKET MAN」，更是一個連接各種藝術與創意領域的平台。