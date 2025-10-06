男歌手被傳為維持高音「進行化學閹割」！　親上節目回應：我有自信

記者張筱涵／綜合報導

南韓男高音林亨柱近日登上綜藝節目《摯友紀錄片－四人餐桌》，節目尾聲他親自澄清一項荒謬的多年前被傳為了維持高音嗓音而進行「化學閹割」的事情。

▲林亨柱。（圖／翻攝自YouTube）



林亨柱在節目中嚴肅又幽默地否認此事，笑著說：「那不是事實，我可以很有信心地說沒有這回事！」話音剛落，好友趙惠蓮立刻接話吐槽：「這種話幹嘛講得這麼有自信啦！」一句機靈回應立刻引爆全場笑聲，節目氣氛瞬間變得輕鬆愉快。

這集節目中，林亨柱與趙惠蓮、黃光熙一同現身，除了談到過去12歲出道、16歲獨自赴海外求學的辛苦歷程外，也展現他生活中反差的一面。黃光熙爆料，他雖是世界級歌手，私下卻愛吃甜食、會一人吃完整個蛋糕，還會在便利商店結帳時開玩笑地說「你知道我是誰吧？」逗得眾人哈哈大笑。

節目中，林亨柱也特別提到與趙惠蓮的「舞台插曲」，他回憶某次演出時，趙惠蓮突襲上台與他合唱〈Sexy Music〉，結果現場氣氛嗨翻，但因違反劇場規定，之後竟一度被取消場地租借。趙惠蓮笑著向他道歉，還開玩笑說：「你不是喜歡年上類型嗎？我介紹一個1973年出生的姐姐給你！」再度引發現場爆笑。

林亨柱以12歲出道、最年輕登上紐約卡內基音樂廳的韓國男高音聞名，更是首位擔任葛萊美獎評審的韓國跨界歌手。他這次以幽默方式回應流言，不僅展現風度，也讓觀眾看見他真誠、親切又風趣的一面。