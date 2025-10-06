賈永婕101國慶活動遭酸：花蓮都這樣了還辦　「4字堅定回應」獲網讚

記者張筱涵／綜合報導

花蓮縣光復鄉近日因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流，造成嚴重洪災，許多民眾自發投入災區清理行動，化身「鏟子超人」幫助災民復原。面對災情，全台各界關注之際，藝人賈永婕6日發文回應外界批評，強調「救災要進行，國家也要繼續運轉」，呼籲社會以堅定信念面對困難。

▲▼賈永婕舉辦101的國慶活動。（圖／翻攝自FACEBOOK／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕在社群上表示，有人責怪她在花蓮災情未歇之際仍宣傳國慶活動，但她回應「我只有四個字，堅定不移」，強調災區需要救援、而國家也需要持續前進。她進一步說：「每個人堅守自己的崗位，就是對台灣最深的愛。國慶的煙火，要讓全世界看到團結的台灣，無論經歷什麼，台灣依然會發光。」

同時也提醒民眾，10月10日晚間10點在台北101將舉行首次「無人機＋煙火展演」，最佳觀看點為市民廣場與國父紀念館周邊，並附上交通與封路懶人包，邀請民眾「一起參與光輝時刻」。

許多網友留言力挺賈永婕的看法，表示「每個人在不同的位置做好自己的事，都是對台灣的貢獻」、「101煙火也能設置捐款箱，讓民眾邊看煙火邊為花蓮加油」、「別理酸民，那些只會罵的人根本沒去現場幫忙」。也有網友留言道：「相信101的煙火能照亮花蓮的夜空，讓世界看到台灣的韌性」、「國慶活動象徵台灣不被打倒，越苦難越要團結」、「不管多大的苦難，只有堅定不移地向前，台灣才能更加茁壯。願花蓮加油、願台灣平安。」