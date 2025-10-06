ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李雅英「低調赴花蓮救災」！
這4個告白時機點最好
IU中秋節送「一人1.25萬」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

向太 郭碧婷 楓葉姐姐 李雅英 趙薇 高允漢 吳姍儒 馬國畢

還記得「嘻哈總統」張文福嗎？　當兵親寫信告白：你們帶給我力量

記者張筱涵／綜合報導

韓國歌手張文福（장문복）曾以《Superstar K2》、《PRODUCE 101 第二季》受到矚目，目前正在服兵役中，他於10月2日透過社群平台公開近況，並附上一封親筆信，與粉絲分享自己的軍旅生活點滴。

▲▼張文福。（圖／翻攝自Instagram／jmvok__）

▲張文福當兵中。（圖／翻攝自Instagram／jmvok__）

張文福在文中表示，自從正式進入部隊後，有了許多新的體悟，最初以「大韓民國陸軍第12步兵師軍需支援大隊補給中隊二等兵」的身分開始軍旅生活，如今已有後輩加入，也逐漸感受到身為前輩的責任。他透露，在同袍的互助與鼓勵下，日子過得踏實而充實，並感謝這段時間獲得的溫暖與成長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同時，張文福也提到自己在後期教育中表現優異，因此於9月獲准提前兩個月晉升為上等兵。雖然軍中生活艱辛，但他坦言「人」的存在成為最大的慰藉與力量來源，也感性地向粉絲致意：「對我來說，你們也是給予我力量的人。」

照片中，張文福以短髮亮相，與以往留著長髮、形象鮮明的樣貌大不相同，展現出穩重挺拔的軍人氣質，令粉絲驚喜不已。

▲▼張文福。（圖／翻攝自Instagram／jmvok__）

▲張文福過去以長髮為招牌造型。（圖／翻攝自Instagram／jmvok__）

張文福出道於2010年，當年參加《Superstar K2》時以高速饒舌爆紅，被封為「嘻哈統領（힙통령）」。2017年他參加《PRODUCE 101 第二季》，展現成為偶像歌手的決心，並於2019年以男團 LIMITLESS 成員身分正式出道。

【張文福親筆信全文】

大家好，我是文福！
好久不見吧？大家過得好嗎？
充滿悸動的春天與炎熱的夏天都已過去，
迎來秋天的現在，我在時隔7個月後留下這封信。
大家這7個月都過得怎麼樣呢？

我在正式進入部隊生活後，有許多感觸。
最初被分發時，我以「大韓民國陸軍第12步兵師軍需支援大隊補給中隊二等兵張文福」的身分開始，
如今也漸漸有了後輩，成為前輩後，也開始感受到責任感。
困難與辛苦時，我們彼此幫助；
有開心或好消息時，也能一起感到快樂，
每天的生活就在這樣的互相扶持中度過。

在分發前，感謝在後期教育中獲得獎項，
因此從9月起，得以比原定階級提早2個月晉升為上等兵。
原以為軍中生活會很辛苦，但「人」這個存在，
成為了給我力量與慰藉的重要支柱。
對我來說，大家也是如此。

今後我也會懷著感恩的心，
永遠記得那些曾經、現在、以及未來的「珍貴的人們」，
繼續完成我的軍旅生活。

今天（10月1日）是「國軍之日」，
希望大家能記得這一天，
也希望大家能想起那些日夜不分、奉獻青春、
守護國家的可敬韓國軍人們的辛勞。

天氣變得冷了，
早晚溫差很大，大家一定要小心別感冒！

—— 上等兵 張文福 敬上

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張文福

推薦閱讀

向太「選郭碧婷當兒媳」只看3點！門當戶對不重要…揭婚後住台北原因

向太「選郭碧婷當兒媳」只看3點！門當戶對不重要…揭婚後住台北原因

17小時前

楓葉姐姐「真實年齡」大方公開網震驚！　單日直播進帳129萬台幣

楓葉姐姐「真實年齡」大方公開網震驚！　單日直播進帳129萬台幣

19小時前

李雅英遭捕捉「低調赴花蓮救災」！　全副武裝鏟土：希望能幫上一點忙

李雅英遭捕捉「低調赴花蓮救災」！　全副武裝鏟土：希望能幫上一點忙

14小時前

趙薇驚吐：我殺過人！　片段被挖

趙薇驚吐：我殺過人！　片段被挖

13小時前

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開

10/3 23:19

《中文怪物》爆紅！吳姍儒接棒《一字千金》正式開播　公視樂觀發聲

《中文怪物》爆紅！吳姍儒接棒《一字千金》正式開播　公視樂觀發聲

12小時前

楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP…18年交情被挖

楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP…18年交情被挖

10/5 09:23

為了李翊君「73歲超大咖歌后」罕見現身...全場暴動　她卻當眾爆粗口

為了李翊君「73歲超大咖歌后」罕見現身...全場暴動　她卻當眾爆粗口

10/4 21:20

馬國畢親揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈曝遭詐騙

馬國畢親揭「身材暴瘦」主因　當業務還5000萬賭債…無奈曝遭詐騙

21小時前

五月天率萬人齊唱《倔強》！　為花蓮災民打氣超催淚

五月天率萬人齊唱《倔強》！　為花蓮災民打氣超催淚

7小時前

澎恰恰欠債2.4億…直播賣地瓜！　還債過程慘遭設圈套「雙重欺騙」

澎恰恰欠債2.4億…直播賣地瓜！　還債過程慘遭設圈套「雙重欺騙」

16小時前

專訪／曾莞婷講到「已逝貴人」淚崩：是妳先看到我　陷低潮副業全收

專訪／曾莞婷講到「已逝貴人」淚崩：是妳先看到我　陷低潮副業全收

10/5 08:00

熱門影音

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟
趙露思哭掉雙眼皮貼！ 直播喊「避雷」：不防水XD

趙露思哭掉雙眼皮貼！ 直播喊「避雷」：不防水XD
蕭敬騰放閃Summer　「不能離開她太久」

蕭敬騰放閃Summer　「不能離開她太久」
張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！
邵庭蘇花

邵庭蘇花
池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀

池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀
鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！

鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
嘎琳最後一天應援　爆哭揮手告別

嘎琳最後一天應援　爆哭揮手告別
51歲香蕉哥哥超凍齡　網友改維基百科「他是清朝人」

51歲香蕉哥哥超凍齡　網友改維基百科「他是清朝人」
林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」

林依晨帶二寶有Me Time　「身為媽媽要自私一點」
邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

王心凌牽手Energy跳〈愛你〉！　「成為台上忙內」開心喊哥XD

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

好瘦！Red Velvet Wendy台北開唱　一開場...清唱大飆高音超猛

好瘦！Red Velvet Wendy台北開唱　一開場...清唱大飆高音超猛

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！

看更多

【疊杯最速手】罕病男孩輔輔挑戰自我 猛練競技疊杯成國手

即時新聞

剛剛
剛剛
54分鐘前1

還記得「嘻哈總統」張文福嗎？　當兵親寫信告白：你們帶給我力量

1小時前1

獨家／9歲童星拿獎學金「講流利英文」震驚海外　媽揭教育方式！

1小時前0

10月6日星座運勢／射手收驚喜禮物　雙魚搶攻新興產業賺翻

1小時前21

戲拍一半「有人消失」竟是緊急送醫！　救護車抵達現場

1小時前21

中秋拜月恐招厄運！塔羅師揭10大禁忌　女生求好運「亮出額頭」

2小時前51

小A辣砸120萬「包豪宅拍MV野戰」!　打開國際市場攻洋男

2小時前1

唐綺陽運勢／雙子身心俱疲！巨蟹遇重大事件 獅子「走高冷路線」魅力UP

2小時前1

獨家／爸媽全是大咖！9歲童星「對太陽過敏」　曝林柏宏私下暖舉

7小時前73

五月天率萬人齊唱《倔強》！　為花蓮災民打氣超催淚

12小時前1216

《中文怪物》爆紅！吳姍儒接棒《一字千金》正式開播　公視樂觀發聲

讀者迴響

熱門新聞

  1. 向太「選郭碧婷當兒媳」只看3點！揭婚後住台北原因
    17小時前182
  2. 楓葉姐姐「真實年齡」大方公開網震驚
    19小時前3617
  3. 李雅英遭捕捉「低調赴花蓮救災」
    14小時前4011
  4. 趙薇驚吐：我殺過人！　片段被挖
    13小時前2610
  5. 台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」
    10/3 23:199053
  6. 吳姍儒接棒《一字千金》正式開播
    12小時前2416
  7. 楊洋私人度假被目擊「女星同行」　網驚認：寶黛CP
    10/5 09:2381
  8. 73歲超大咖歌后罕見現身　李翊君當眾爆粗口
    10/4 21:20186
  9. 馬國畢揭「身材暴瘦」主因　當業務還債…無奈曝遭詐騙
    21小時前2816
  10. 五月天率萬人齊唱《倔強》！　為花蓮災民打氣超催淚
    7小時前143
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合