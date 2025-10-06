還記得「嘻哈總統」張文福嗎？　當兵親寫信告白：你們帶給我力量

記者張筱涵／綜合報導

韓國歌手張文福（장문복）曾以《Superstar K2》、《PRODUCE 101 第二季》受到矚目，目前正在服兵役中，他於10月2日透過社群平台公開近況，並附上一封親筆信，與粉絲分享自己的軍旅生活點滴。

▲張文福當兵中。（圖／翻攝自Instagram／jmvok__）



張文福在文中表示，自從正式進入部隊後，有了許多新的體悟，最初以「大韓民國陸軍第12步兵師軍需支援大隊補給中隊二等兵」的身分開始軍旅生活，如今已有後輩加入，也逐漸感受到身為前輩的責任。他透露，在同袍的互助與鼓勵下，日子過得踏實而充實，並感謝這段時間獲得的溫暖與成長。

同時，張文福也提到自己在後期教育中表現優異，因此於9月獲准提前兩個月晉升為上等兵。雖然軍中生活艱辛，但他坦言「人」的存在成為最大的慰藉與力量來源，也感性地向粉絲致意：「對我來說，你們也是給予我力量的人。」

照片中，張文福以短髮亮相，與以往留著長髮、形象鮮明的樣貌大不相同，展現出穩重挺拔的軍人氣質，令粉絲驚喜不已。

▲張文福過去以長髮為招牌造型。（圖／翻攝自Instagram／jmvok__）



張文福出道於2010年，當年參加《Superstar K2》時以高速饒舌爆紅，被封為「嘻哈統領（힙통령）」。2017年他參加《PRODUCE 101 第二季》，展現成為偶像歌手的決心，並於2019年以男團 LIMITLESS 成員身分正式出道。

【張文福親筆信全文】

大家好，我是文福！

好久不見吧？大家過得好嗎？

充滿悸動的春天與炎熱的夏天都已過去，

迎來秋天的現在，我在時隔7個月後留下這封信。

大家這7個月都過得怎麼樣呢？

我在正式進入部隊生活後，有許多感觸。

最初被分發時，我以「大韓民國陸軍第12步兵師軍需支援大隊補給中隊二等兵張文福」的身分開始，

如今也漸漸有了後輩，成為前輩後，也開始感受到責任感。

困難與辛苦時，我們彼此幫助；

有開心或好消息時，也能一起感到快樂，

每天的生活就在這樣的互相扶持中度過。

在分發前，感謝在後期教育中獲得獎項，

因此從9月起，得以比原定階級提早2個月晉升為上等兵。

原以為軍中生活會很辛苦，但「人」這個存在，

成為了給我力量與慰藉的重要支柱。

對我來說，大家也是如此。

今後我也會懷著感恩的心，

永遠記得那些曾經、現在、以及未來的「珍貴的人們」，

繼續完成我的軍旅生活。

今天（10月1日）是「國軍之日」，

希望大家能記得這一天，

也希望大家能想起那些日夜不分、奉獻青春、

守護國家的可敬韓國軍人們的辛勞。

天氣變得冷了，

早晚溫差很大，大家一定要小心別感冒！

—— 上等兵 張文福 敬上