「台灣厲鬼」也來了！SHINee KEY北流霸氣開唱　粉絲：拜託他常來

記者吳睿慈／台北報導

南韓全能偶像KEY（金起範）帶著全新巡演「2025 KEYLAND Uncanny Valley」來到台灣開唱，他4日晚間7點準時在台北流行音樂中心與SHINee WORLD見面，隨著兩片舞台大型螢幕打開，他染成紫銀髮色緩緩地從舞台現身，帶來第一首震撼歌曲〈Strange〉，全場掀起震耳欲聾的歡呼聲。

▲▼ 「台灣厲鬼」也來了！SHINee KEY北流霸氣開唱。（圖／讀者提供）

▲KEY感性喊話「我真的很想你們，你們過得好嗎」。（圖／讀者提供）

KEY在4日穿著銀色盔甲式裝扮，前衛造型霸氣現身於舞台上，帶來歌曲〈Strange〉、〈Helium〉、〈CoolAs〉、〈Want Another〉揭開強烈的序幕，SHINee WORLD的尖叫聲此起彼落，氣氛熱烈不斷升溫，KEY親切與現場觀眾互動，「大家好，我是SHINee KEY我真的很想你們，你們過得好嗎？這次帶著KEYLAND Uncanny Valley站到大家面前」，連續唱了7首才與粉絲聊天，他也頗緊張：「這次歌單安排唱那麼久的歌才開始講話，所以我是有點擔心的，但每唱到一首歌，就感受到你們的熱情越來越強烈，我覺得好像安排地不錯。」

▲▼ 「台灣厲鬼」也來了！SHINee KEY北流霸氣開唱。（圖／讀者提供）

▲KEY感謝粉絲熱情準備後台應援，還準備禮物給工作人員。（圖／讀者提供）

歌迷熱情準備後台應援，KEY不忘致謝：「其實這次我因為行程的關係，沒辦法在台北待太久，但粉絲為了我，還準備給工作人員禮物跟吃的，真的很謝謝你們，看你們準備的食物，就覺得你們真的等我很久了，帶著這份力量，我會努力繼續表演！」展現滿滿親和力。

▲▼ 「台灣厲鬼」也來了！SHINee KEY北流霸氣開唱。（圖／讀者提供）

▲KEY。（圖／讀者提供）

KEY向來喜歡透過演唱會與歌迷同歡，主辦單位「遠雄創藝」事前透過臉書公告角色扮演主題為「台灣怪談」，粉絲發揮創意扮成各類鬼神，觀音、媽祖、小倩、陳守娘、道士、黑白無常等各方人士都來朝聖。

▲▼ 「台灣厲鬼」也來了！SHINee KEY北流霸氣開唱。（圖／讀者提供）

▲▼粉絲扮成各種鬼神來到演唱會現場。（圖／讀者提供）

▲▼ 「台灣厲鬼」也來了！SHINee KEY北流霸氣開唱。（圖／讀者提供）

一名「觀音」小姐身穿白紗表示「島主說『不要在意別人的眼光，我們要漂漂亮亮的！』」於是她扮成觀音來到現場，身旁的朋友則是化身為「小倩」，兩人親自喊話：「請他，求求他，拜託他常常來，我們錢很多。雖然我們也會飛去韓國，但飛去韓國真的好累。」發言逗笑在場其他歌迷。現場另外還有「台灣厲鬼」陳守娘，她花了半小時至1小時的時間裝扮，「希望Key可以實現在台灣玩一次的心願、好好放鬆。」

粉絲應援團特地準備本土風味的精緻便當盒、夜市美食胡椒餅，以及特色零食蕃茄軟糖、芝麻糖、地瓜片，更有冰涼飲料珍珠奶茶、烏龍茶、紅茶，其中，禮盒裡富有精心製作的鏡子吊飾，還有以KEY為模型訂製的樂高人偶吊飾，該禮盒KEY也有轉發認證，另外，主辦單位「遠雄創藝」也為全場粉絲準備貼紙與小卡，並為了補充藝人體力，備上川貝枇杷膏、喉糖、洋甘菊茶等。

