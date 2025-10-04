樓心潼提前2天產女！　曝二寶真面目激似長女：隔兩年的雙胞胎

記者蔡宜芳／綜合報導

女星樓心潼活躍於八點檔戲劇中，她在2023年宣布結婚，同年生下女兒「小毛荳」。時隔一年多，她又懷上第二胎，並於4日報喜透露已經平安迎接小女兒的誕生。

▲樓心潼順產二胎。（圖／翻攝自Facebook／樓心潼 樓樓）

樓心潼表示，原本預產期還沒到，但寶寶卻比預期早了兩天報到，讓她和老公都有點措手不及，「在家裡痛到不行，到醫院的時候，院長說已經開兩指半了，沒辦法再等了。最後還是讓妳自己選了一個喜歡的時間出來。」

樓心潼也提到，丈夫本來就想著無論是什麼時間，只要寶寶平安健康就好。她也附上二寶的照片，笑說二寶和大女兒長得非常像，「感覺好像雙胞胎唷！只是隔了快兩年的雙胞胎。」

▲樓心潼分享二寶的照片。（圖／翻攝自Facebook／樓心潼 樓樓）

【樓心潼全文】

經過了這幾天，終於恢復一些元氣可以來跟大家分享這份喜悅啦

原本還想說讓小荳苗在我肚子裡面住久一點，長好一點再出來，沒想到⋯比預計的日子提前了兩天！兩天！兩天

讓我們有點措手不及

在家裡痛到不行，到醫院的時候，院長說已經開兩指半了，沒辦法再等了。

最後還是讓妳自己選了一個喜歡的時間出來。

反正原本爸爸就是想讓妳自己挑時間出來的呀～腦公說只要平安健康，什麼時間出來都好

開心又生了一個可愛的小寶貝！

你覺得小荳苗像爸爸還是媽媽呢？

我覺得～荳苗跟姊姊毛荳超像的

感覺好像雙胞胎唷！

只是隔了快兩年的雙胞胎

#謝謝林正宗醫師跟團隊

#歡迎小荳苗平安抵達

#我的小蛇寶

#小荳苗鼻子超挺的

#地表最強小四