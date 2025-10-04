SJ重回「當年大吵休息室」　銀赫笑了：現在吵架一下就沒力了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體SUPER JUNIOR迎來出道20週年，帶著第12張專輯《Super Junior25》火熱回歸。近期團體成員利特、銀赫、圭賢也到《Running Man》宣傳，節目成員特地穿著15年前開播服裝慶祝，利特、銀赫、圭賢也穿著2005年出道當時的服裝來宣傳新歌，跳起新歌再現群舞魅力，完全是高水準的完美演出。

▲SJ出演《Running Man》宣傳。（圖／中天綜合台提供）



池錫辰讚嘆SUPER JUNIOR走過20年不簡單，成員也都沒有變化，梁世燦也問利特「現在都不吵架了吧？」利特卻淡淡地說「就像是在錫哥和錫辰哥一樣，還是會吵」，銀赫則補充沒辦法像以前那樣打來打去，吵得很有戰鬥力，現在吵一下就沒力氣了。

節目中，SUPER JUNIOR回到充滿回憶的攝影棚，是他們第一次拿第一名的地方，連製作單位安排的休息室也是3人以前打架過的地方，利特笑說，頒獎典禮結束後，搜尋關鍵字第一名是「銀赫被排擠」，之後聊起利特與希澈的「仁川大戰」事件，但利特聲稱現在兩人感情非常好。

▲▼利特、銀赫回想起過去團體吵架的點滴。（圖／中天綜合台提供）





最後一個遊戲是眾人可以賭上R幣力搏翻盤，第一輪遊戲銀赫下注比《RM》成員更為大膽，每次都放手一搏，最後一局更是直接梭哈。銀赫笑喊，「反正都參加遊戲了，不是大賺就是大賠啊，要賭就要賭大的！」然而第二輪遊戲要猜出誰會讓海盜桶大叔跳出來，或是插入劍數是單數或雙數，常是臭手的劉在錫與池錫辰則呼聲很高，銀赫也跳出來自稱是「SUPER JUNIOR」的臭手。《Running Man》本集節目5日在中天綜合台播出。