貼布超人「揭光復市區實際現況」！邊挖土邊發送：看見我請儘管拿

記者潘慧中／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖23日發生溢流，重創光復鄉。事隔1個多禮拜，「洗衣店金孫」張瑞夫再度前進災區，這趟不只想幫忙鏟泥，他還帶了滿滿的酸痛貼布，「能幫一點是一點。」

▲張瑞夫這次帶了滿滿的酸痛貼布。（圖／翻攝自Instagram／reefchang）



瑞夫4日早上再度前往花蓮災區，而且這次準備得更充分，不僅揹著滿滿的酸痛貼布，也帶了涼感噴霧，希望能提供更多元的幫助，「這趟來想的是，不論是挖土也好、清潔、整理、物資也好，一樣希望能幫一點是一點。就算只是提供貼布，我也覺得是一小份力量。」

▲張瑞夫一個禮拜前就有去救災。（圖／翻攝自Instagram／reefchang）



瑞夫還透露，光復市區目前狀況已與4天前截然不同，火車站前的志工調度方式也有變化。他建議有意願前往的民眾，先確認現場是否仍有協助需求，「避免人力過剩，也先預知自己能做什麼，不一定非要做什麼，也不是想做什麼就可以做什麼。」他強調，理性參與與有效分工，才能讓每份善意發揮最大效用。

▲張瑞夫當時一出光復車站仍是一片泥濘。（圖／翻攝自Instagram／reefchang）



瑞夫也呼籲後續還要到災區的民眾，可以依自身情況做選擇，「就算只是到花蓮消費，也都是一種為花蓮盡一份力的幫忙。」他透露，自己除了協助現場清理，也將持續分送貼布與物資，「在光復邊幫忙邊發送，看見我請儘管找我拿，不要客氣！」

張瑞夫IG全文：

今天早上，又自己再回到了災區，

這次揹著滿滿酸痛貼布，

也有涼感噴霧，大家不要客氣！

這趟來想的是不論是挖土也好、

清潔、整理、物資也好，

一樣希望能幫一點是一點，

就算只是提供貼布，

我也覺得是一小份力量。

確實光復市區跟四天前離開已截然不同，

火車站前的組織方式也不太一樣

建議前往的朋友，

先到各群組確認是否尚有協助需求，

避免人力過剩，

也先預知自己能做什麼，

不一定非要做什麼，

也不是想做什麼就可以做什麼，

後續還要來的朋友，

可以自己評估，

就算只是到花蓮消費，

也都是一種為花蓮盡一份力的幫忙。

在光復邊幫忙邊發送，

看見我請儘管找我拿不要客氣！