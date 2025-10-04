蕭敬騰岳父林光寧中秋前「又住加護病房」！　鬆口病況：挺麻煩的

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王蕭敬騰（老蕭）今（4日）出席公益活動，用實際行動支持和協助遲緩兒。他的岳父、資深藝人林光寧上個月因肺部細菌感染住院插管治療，原本已出院，老蕭今被問到岳父狀況，坦言岳父又住院，前兩天才從加護病房移到普通病房，是否復發？他僅表示：「就…挺麻煩的。」並未透露確切住院原因。

▲▼蕭敬騰透露岳父又住院。（圖／記者李毓康攝、翻攝自Summer IG）

老蕭表示，這次和經紀人太太Summer討論後，認為先不要急著讓岳父出院較好，「因為上次就是急著讓他出來 ，反正這次我們就讓他多住幾天，等到真的很穩定很穩定，就住到醫院趕我們出來。」但還是天天都會去醫院陪伴岳父。

而他本月中將迎接和老婆Summer結婚2週年，他甜蜜放閃表示每天都像在過節，非常幸福，平常基本上若沒有工作就是在家裡簡單度過結婚紀念日，平常他都會鼓勵節省的Summer可以刷自己的卡買東西，「我都會鼓勵她買，錢賺了就是要花的。」

▲蕭敬騰和老婆Summer交往加結婚快20年，依然如熱戀小情侶般甜蜜。（圖／翻攝自臉書）

老蕭更肉麻表示：「我是不能跟她分開太久，分開太久，那種體溫一離開之後，會很難受。」分開時間長度極限就是老婆出門洗頭的兩三個小時，連睡覺都是手牽手，還幽默在訪問現場問老婆：「（我的愛）會太濃嗎？」甜蜜程度宛如熱戀小情侶。