接棒中島美嘉、徐若瑄　王若琳登Billboard Live TAIPEI開唱

記者蔡琛儀／台北報導

Billboard Live TAIPEI 繼中島美嘉、徐若瑄後，再宣布迎來王若琳演出，她曾兩度奪下金音最佳創作歌手，更獲得獲金曲獎評審團獎、最佳國語專輯，這次受邀於12月6日帶來專場「Nightfall Reverie 夜幕夢境」，她坦言：「非常榮幸與期待，希望可以帶來好的演出。」

▲王若琳將登上Billboard Live TAIPEI。（圖／Billboard Live TAIPEI提供）

王若琳表示，將以完整樂團配置登場，並選唱多首觸動內心的作品，「希望在這個全新場地展現真實能量。」談到與Billboard的連結，她笑說自己常翻維基查資料，「都會看到排行榜資訊」，雖未親臨海外的場地，但對台北舞台滿懷期待，更對於中島美嘉要來驚喜不已。

與王若琳同期卡司還包含南韓歌手鮮于貞娥、來自台灣的靈魂樂歌手Yufu、日本爵士團體ALL THAT JAZZ。Billboard Live TAIPEI 自開幕以來，持續拋出豪華卡司，從中島美嘉、徐若瑄，到本次王若琳、鮮于貞娥、Yufu與ALL THAT JAZZ，為樂迷打造國際級音樂饗宴。