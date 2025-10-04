金高銀：兩個人在一起要先喜歡自己！《妳和其餘的一切》13金句人間清醒

文／潘慧中

好久沒看到一齣哭到鼻塞的劇了，但我的淚點有點古怪，商鶴之死很衝擊卻沒掉淚，誾重和學長分手後，能共感她的心痛卻也不至於到哭。然而，每次演到商燕開始撂各種狠話，我的眼淚就會撲簌撲簌地掉。

商燕其實特別單純，她第一次去誾重媽媽的麵店吃東西時，想的是身上沒錢可付。聽到誾重說，到朋友家吃麵不用付錢時，她哭了。「原來這個人也把我當朋友啊。」商燕其實也彆扭地特別討人厭，學不會坦率接受別人的好意，因為外界的付出只讓她覺得自己更悲慘；總是嘴硬不需要別人的諒解，但實則愛面子。真的是一個可愛又可恨的角色，可能是因為身邊就有一模一樣的人吧，所以看到商燕就忍不住想哭，特別心疼她在毀滅他人的同時，一點也不在意自己正在摧毀自己。可能也是哭我在現實生活中的無能為力吧。

或許這正是《妳和其餘的一切》厲害的地方，它讓觀眾不知不覺將劇情和真實人生相互映照，虛實交錯，再從中理出一點點頭緒。雖然它不會具體提供一個解法，但至少會指引我們可以用什麼心態去面對。在劇裡，編劇利用生病做為轉機，但現實生活中，我不願將生病比喻成「轉機」。生病就是生病，如果可以，我希望人們都不要等到健康被剝奪殆盡時，才懂得好好擁抱眼前真正愛自己的人。更多評論：金高銀《妳和其餘的一切》閨蜜情跨40年！「女生糾結心思」全演出來了

1. 這個箱子是爸爸在你心中占有的空間，因為爸爸不在了，現在當然會覺得空虛又悲傷，但是，要用什麼東西填滿這個空間，是由你來做決定的。假如你往這個空間放滿很多美好的空間，等長大之後就能說「雖然沒有爸爸讓我很傷心，但我用這些東西填滿了他的空缺，所以才造就出現在的我」。

2. 感到悲傷的時候就寫日記，不是交給老師看的那種日記，而是寫下你自己真正的感受。

3. 內心就是這麼模糊不清，即便如此仍想要了解自己的心情，是很重要的事，也非常有趣。

4. 因為有討厭的人就放棄自己想做的事，未免也太吃虧了。

5. 不管我有多麽喜歡你，對你這個男朋友有多麽自豪，你的成果都是你的，不是我的。

6. 我談過三段感情，每當關係結束時，我看透的往往不是對方，而是自己，自己的稜角，自己的缺點，而我從中得到的領悟是，我沒辦法屈就於一百以下，我要百分百信任和喜歡對方，才能談戀愛。

7. 我本身就是心結和自卑的綜合體。真正自卑的人不會像妳這樣說話，敢說出口的根本不是心結。

8. 兩個人在一起，我要先喜歡自己的樣子，才有能力喜歡對方，說到底，我更看重自己吧。

9. 跟榨乾孩子的父母切割是唯一解答。

10. 要是為了自尊心捨棄一切，到最後還剩下什麼？

11. 妳重視妳的自尊心勝過一切，造成妳孤苦無依的是妳自己。

12. 討厭一個人，根本不會去想，所以還好；但恨一個人會一直想，所以會很痛苦。

13. 內疚是一種深刻又頑強的情緒，有些人遇到太痛苦的事，就會自己生出內疚感來。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。