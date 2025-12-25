直擊Lulu陳漢典文華東方場勘5hrs！「婚宴日定案」 私下互動全被拍

▲Lulu、陳漢典9月19日曾被本刊直擊婚宴場勘行程，兩人討論熱烈。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典今年9月11日無預警公開婚訊，兩人同步強調「不是開玩笑」，閃電宣布喜訊震撼演藝圈，也湧入滿滿祝福。10月20日，兩人低調前往南港戶政事務所完成結婚登記，在親友見證下正式成為夫妻。先前Lulu、陳漢典透露婚宴將在2026年1月舉辦，時報周刊CTWANT掌握獨家消息，兩人已敲定將於明年1月25日舉辦婚宴，地點正是台北文華東方酒店。

事實上，本刊早在9月19日便直擊Lulu與陳漢典現身文華東方酒店，展開婚宴場勘行程。當天兩人從宴會廳動線、新娘休息室到試菜細節一一確認，前後花費超過5小時。雖然互動低調，卻不時出現神同步的小動作，《綜藝大熱門》螢幕CP相處12年的深厚默契與感情藏不住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲10月20日，Lulu、陳漢典低調前往南港戶政事務所完成結婚登記，在親友見證下正式成為夫妻。（圖／天地合娛樂&民間友人提供）



先前Lulu出席活動時談及婚禮風格，眼神立刻發亮，透露將以「風情萬種」的新娘形象登場，整體造型由擔任設計師的妹妹親自操刀。她也坦言自己從小嚮往可愛、公主感的婚禮，籌備過程中夫妻偶有意見不同，但雙方都願意溝通協調，「不會有人硬要堅持己見」。

陳漢典則分享新婚心情，表示雖然從交往到結婚僅短短一年，但相處模式非常日常、自在，家中總是笑聲不斷。談到認定Lulu的關鍵，他深情表示：「我真的覺得找到一個可以相處一輩子的人，而且我很有信心，我不會跟她有任何有的沒有。」更甜蜜形容Lulu是他每天起床的動力，「她會讓我好像回到小時候，因為小時候不會賴床，每天都很好玩、體力充沛。她讓我覺得每天都是嶄新的一天，會很想起來看看她、看看這個世界」。

▲陳漢典、Lulu選用喜憨兒×幾米「完美小孩」作為婚宴喜餅，延續兩人長期支持公益的信念。（圖／侯世駿攝）



Lulu與陳漢典婚後工作依舊滿檔，兩人特別抽空前往日本拍攝婚紗照，後續將陸續公開美照，值得期待。除了跨年工作外，Lulu還接下明年1月31日《紅白藝能大賞》主持重任，為此她特別提前趕在25日舉辦婚宴。Lulu也說感覺時間很不夠用，自嘲脾氣因此變得暴躁，「婚禮訂金已經付了，喜帖也印好」，笑虧不能改期，同時透露屆時婚宴賓客不會超過80桌。

對於Lulu與陳漢典婚宴日期是否確定為明年1月25日，Lulu經紀人回應本刊表示：「謝謝關心，屆時會跟大家分享！」

▲Lulu與陳漢典婚後工作依舊滿檔，兩人特別抽空前往日本拍攝婚紗照，後續將陸續公開美照。（圖／翻攝自Lulu臉書）



延伸閱讀

▸ Energy合體！坤達、書偉閃兵案後首露面 近況曝光「好好沉澱自己」

▸ 蘇慧倫女神降臨美翻平安夜 8位專業保全巡邏維安

▸ 原始連結